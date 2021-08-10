МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутию три самолёта

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Глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению российского лидера Владимира Путина направил в Якутию на тушение лесных пожаров три самолёта и группировку спасателей.
МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутию три самолёта
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. Дополнительно в республику будут направлены два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200 и самолёт Ил-76 со спасателями Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек», — заявили в министерстве.

Ранее Путин поручил Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Также сообщалось, что техника, направленная Министерством обороны России для тушения в Якутии лесных пожаров, прибыла в Намский район региона.

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