Техника Минобороны для тушения пожаров прибыла в Намский район Якутии

Техника, направленная Министерством обороны России для тушения в Якутии лесных пожаров, прибыла в Намский район региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

«Прибыла тяжёлая техника Минобороны России, они уже в настоящее время находятся в селе Тастах, уже начинают работать», — сказали в администрации.

По данным оперштаба Якутии, в Тастахский наслег поехали 150 добровольцев с предприятий ЖКХ и профильных министерств, силы МЧС на трёх машинах, а также четыре бронетранспортёра, направленные Минобороны. Военная техника будет использоваться для прокладки минерализованных полос.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на территории населённых пунктов и объектов экономики.