В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров
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«Документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюеля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств», — пояснили в правительстве республики.
8 августа сообщалось, что власти Якутии направят единовременные выплаты жителям села Бясь-Кюель, чьи дома или постройки пострадали из-за лесного пожара.
Также Николаев поручил решить вопрос о направлении детей из Бясь-Кюеля во всероссийские детские оздоровительные лагеря.