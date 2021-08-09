В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на территории населённых пунктов и объектов экономики. 
В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюеля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств», — пояснили в правительстве республики.

8 августа сообщалось, что власти Якутии направят единовременные выплаты жителям села Бясь-Кюель, чьи дома или постройки пострадали из-за лесного пожара.

Также Николаев поручил решить вопрос о направлении детей из Бясь-Кюеля во всероссийские детские оздоровительные лагеря.

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