В Якутии пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель получат выплаты

Власти Якутии направят единовременные выплаты жителям села Бясь-Кюель, чьи дома или постройки пострадали из-за лесного пожара. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

«Параллельно с восстановлением домов с понедельника начнутся выплаты компенсаций всем жителям села Бясь-Кюель Горного района, пострадавшим от лесного пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый пострадавший житель села получит единовременную компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, глава региона Айсен Николаев поручил кабмину решить вопрос о направлении детей из села Бясь-Кюель во всероссийские детские оздоровительные лагеря.

Ранее сообщалось, что возгорание в селе Бясь-Кюель локализовано.