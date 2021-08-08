В Якутии пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель получат выплаты

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Власти Якутии направят единовременные выплаты жителям села Бясь-Кюель, чьи дома или постройки пострадали из-за лесного пожара. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.
В Якутии пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель получат выплаты
  • © РИА Новости / Нина Слепцова

«Параллельно с восстановлением домов с понедельника начнутся выплаты компенсаций всем жителям села Бясь-Кюель Горного района, пострадавшим от лесного пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый пострадавший житель села получит единовременную компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, глава региона Айсен Николаев поручил кабмину решить вопрос о направлении детей из села Бясь-Кюель во всероссийские детские оздоровительные лагеря. 

Ранее сообщалось, что возгорание в селе Бясь-Кюель локализовано.

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