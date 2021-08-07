Локализован пожар в якутском селе Бясь-Кюель

Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализован. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

РИА Новости

«В Республике Саха сейчас населённый пункт — 33 дома уничтожены огнём, уже дали локализацию», — заявил Чуприян. Ранее в оперативном штабе Якутии рассказали о ситуации с пожаром в селе Бясь-Кюель.