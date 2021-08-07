Оперштаб Якутии рассказал о ситуации с пожаром в селе Бяс-Кюель

В оперативном штабе Якутии рассказали о ситуации с пожаром в селе Бяс-Кюель.

«В данный момент под огонь попали 15 жилых домов и восемь хозяйственных построек. Пожарным удалось отстоять 225 домов», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что начата работа по определению фактического ущерба и восстановлению жилья. Кроме этого, Минсельхоз республики определит ущерб сельскохозяйственным предприятиям и личным хозяйствам.

«После необходимых расчётов будет подготовлен порядок выплат компенсаций», — добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бяс-Кюель.