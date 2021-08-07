В Якутии загорелось село Бяс-Кюель

Из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бяс-Кюель.

Об этом оперативный штаб региона сообщает в своём Telegram.

«Из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом. Вчера из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села были отселены желающие выехать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателями принимаются меры по защите жилых домов.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев попросил президента России Владимира Путина содействовать во внесении изменений в Трудовой кодекс, которые могли бы позволить пожарным работать сверхурочно и получать за это компенсацию.

4 августа сообщалось, что инженерная рота, направленная Минобороны России для тушения лесных пожаров, прибыла в Якутск.