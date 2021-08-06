Глава Якутии попросил разрешить пожарным работать сверхурочно

Глава Якутии Айсен Николаев попросил президента России Владимира Путина содействовать во внесении изменений в Трудовой кодекс, которые могли бы позволить пожарным работать сверхурочно и получать за это компенсацию.

«Прошу содействовать во внесении дополнений в Трудовой кодекс, в частности в статью 99, чтобы разрешить лесным пожарным сверхурочную работу и соответствующую компенсацию», — цитирует ТАСС слова Николаева на совещании с президентом России о ситуации с паводками и пожарами в российских субъектах.

По его словам, на данный момент пожарные не могут работать на пожарах свыше восьми часов в сутки, но в тайге на личном энтузиазме они зачастую работают по 12 и 14 часов.

Ранее инженерная рота, направленная Минобороны России для тушения лесных пожаров, прибыла в Якутск.