В Якутию прибыла инженерная рота Минобороны для тушения пожаров

Инженерная рота, направленная Минобороны России для тушения лесных пожаров, прибыла в Якутск. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня в нашу республику по поручению министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу прибыла инженерная рота Восточного военного округа. Личный состав роты — более 120 человек — прибыл в аэропорт Якутска на военно-транспортных самолётах», — написал он в Instagram.

По его словам, на днях в Нижний Бестях по железной дороге ожидается прибытие спецтехники, в том числе путепрокладчиков БАТ-2, бульдозеров, экскаваторов и автомобильных тягачей.

Накануне стало известно, что по решению Шойгу в Якутию дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники для борьбы с лесными пожарами.