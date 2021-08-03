Минобороны направило дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами в Якутии

Минобороны России направило сводную инженерную роту и специальную технику для тушения лесных пожаров в Якутии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники», — заявили в министерстве.

Ранее в оперативном штабе Якутии заявили об эвакуации более 100 жителей села Кылайы из-за приближения к населённому пункту лесного пожара.