Минобороны направило дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами в Якутии

Короткая ссылка
Минобороны России направило сводную инженерную роту и специальную технику для тушения лесных пожаров в Якутии.
Минобороны направило дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами в Якутии
  • © РИА Новости / Андрей Сорокин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники», — заявили в министерстве.

Ранее в оперативном штабе Якутии заявили об эвакуации более 100 жителей села Кылайы из-за приближения к населённому пункту лесного пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить