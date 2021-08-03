В Якутии эвакуировали более 100 жителей села из-за лесного пожара

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В оперативном штабе Якутии заявили об эвакуации более 100 жителей села Кылайы из-за приближения к населённому пункту лесного пожара.
В Якутии эвакуировали более 100 жителей села из-за лесного пожара
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Огонь приблизился к крайнему жилому дому на 50 м. Из населённого пункта в превентивных целях эвакуированы 104 человека, в том числе 62 ребёнка. Пункты временного размещения организованы в соседних наслегах», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на тушение пожара стянуты все имеющиеся в районе силы, в том числе водовозная техника, трактора. Огонь тушат 111 человек.

В ближайшее время в данный населённый пункт вылетит вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством.

Ранее сообщалось, что восемь природных пожаров на площади более 11 тыс. га ликвидировано за прошедшие сутки в Якутии.

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