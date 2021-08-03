В Якутии эвакуировали более 100 жителей села из-за лесного пожара
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства региона.
«Огонь приблизился к крайнему жилому дому на 50 м. Из населённого пункта в превентивных целях эвакуированы 104 человека, в том числе 62 ребёнка. Пункты временного размещения организованы в соседних наслегах», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на тушение пожара стянуты все имеющиеся в районе силы, в том числе водовозная техника, трактора. Огонь тушат 111 человек.
В ближайшее время в данный населённый пункт вылетит вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством.
Ранее сообщалось, что восемь природных пожаров на площади более 11 тыс. га ликвидировано за прошедшие сутки в Якутии.