Глава МЧС прибыл в Якутию для руководства тушением лесных пожаров
- РИА Новости
«12 августа по поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что Зиничев проведёт совещание по дополнительным мерам для стабилизации обстановки и по оказанию помощи местному населению.
Ранее в региональном главке МЧС России заявили, что за сутки на территории Якутии ликвидировано 13 лесных пожаров на площади более 17 тыс. га.