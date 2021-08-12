Глава МЧС прибыл в Якутию для руководства тушением лесных пожаров

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Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию для оперативного управления силами, которые тушат природные пожары.
Глава МЧС прибыл в Якутию для руководства тушением лесных пожаров
  • РИА Новости

«12 августа по поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что Зиничев проведёт совещание по дополнительным мерам для стабилизации обстановки и по оказанию помощи местному населению.

Ранее в региональном главке МЧС России заявили, что за сутки на территории Якутии ликвидировано 13 лесных пожаров на площади более 17 тыс. га.

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