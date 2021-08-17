Полпред в ДФО рассказал о выплатах пострадавшим от паводка

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что помощь пострадавшим от паводка жителям будет осуществлена до 1 сентября.

Об этом он заявил в интервью ГТРК «Владивосток».

«Мы собирались вместе с главами регионов. Договорились, что до 1 сентября все выплаты людям будут осуществлены», — сказал Трутнев.

Также он отметил, что определены сроки восстановления пострадавшего жилья и инфраструктуры.

«Всё, что касается восстановления жилья, объектов инфраструктуры, социальных учреждений, то эта работа должна быть проведена до 1 августа будущего года», — сообщил полпред.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.