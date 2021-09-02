Плановая прибавка: глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
- РИА Новости
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В 2022 году размер материнского капитала на первого ребёнка в России превысит 503 тыс. рублей. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.
«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребёнка и 665 009 рублей на второго ребёнка», — сообщил Котяков.
Таким образом, выплаты будут проиндексированы на 4%. Как уточнил глава Минтруда, если ранее семья уже получала деньги на первенца, то размер доплаты на второго ребёнка составит 161 772 рубля.
Размер маткапитала будет увеличен в соответствии с положениями Конституции России, отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что в основном законе закреплена обязательная индексация пенсий, пособий и других социальных выплат не реже одного раза в год.
«Объём индексаций должен быть не ниже, чем текущий процент инфляции. Мы видим, что пандемия спутала планы многих семей в 2020 году. Вместе с тем за счёт поддержки от государства родителям сейчас проще заводить детей, поскольку они чувствуют уверенность в завтрашнем дне», — добавила Бессараб.
Согласно поручению Владимира Путина, программа материнского капитала будет действовать как минимум до конца 2026 года. Выдача сертификата на маткапитал производится в беззаявительном порядке. В 2021 году на первого ребёнка выделяют 483 882 рубля, а на второго — 639 432 рубля. При этом, если семье уже были выплачены деньги за первенца, при появлении второго ребёнка начисляют 155 550 рублей.
Согласно материалам Минфина, в 2021 году власти направят на финансирование инициативы 443,3 млрд рублей, в 2022-м — 480,3 млрд рублей, а в 2023-м — 580 млрд рублей.
Отметим, что средства материнского капитала нельзя обналичить, но можно направить на несколько целей. В их числе — улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки), получение образования ребёнком, а также приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
«Индексация маткапитала поможет точно так же, как и другие прибавки к доходам. Кто-то сможет внести больший объём средств в качестве первоначального взноса за ипотеку, а кто-то закроет чуть больший долг по этому виду кредита, некоторые семьи купят больше стройматериалов или участок чуть-чуть больше или лучше», — рассказал RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
- РИА Новости
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По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, в 2020 году чаще всего сертификаты направлялись на погашение основного долга и уплаты процентов (36,7%), а также улучшение жилищных условий (20,6%). На получение образования ребёнком средства направляли только 5% получателей маткапитала, отметила специалист в разговоре с RT.
Эксперт добавила, что маткапитал в определённой степени помогает решать проблему бедности в России. По её словам, такая поддержка особенно актуальна в сельской местности.
«В целом 55,9% семей, получивших материнский капитал, — это семьи со среднедушевым доходом от 15 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц. На этом фоне 503 тыс. рублей на первого ребёнка и 665 тыс. рублей на второго будут хорошим подспорьем, в том числе для развития небольших населённых пунктов с численностью жителей до 30 тыс. Сегодня таковых на территории России около 150 тыс. Всего же в сельской местности проживают 36,9 млн человек», — рассказала Лебединская.
Отметим, что при появлении третьего ребёнка государство гасит за семью часть ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей. Таким образом, семьи с тремя детьми имеют возможность направить свыше 1 млн рублей на решение жилищного вопроса.
«Получение материнского капитала помогает улучшить благосостояние семей и увеличить потребительский спрос. Это, в свою очередь, положительно сказывается на экономике, поскольку является одним из главных факторов роста ВВП», — пояснил в беседе с RT Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.