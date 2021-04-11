«Потратить наиболее выгодно»: в России изменились правила использования материнского капитала

В России вступили в силу изменения, касающиеся использования средств материнского капитала на другие цели, кроме накопительной части пенсии. Теперь у женщин будет полгода, чтобы определиться, на что будут потрачены деньги. Этот срок может быть продлён ещё на шесть месяцев, после чего ПФР будет направлять всю сумму на пенсионный счёт, если так и не получит заявления. Изменения призваны исключить ситуации, когда маткапитал не используется, а средства просто лежат на счетах Пенсионного фонда, не принося инвестиционного дохода.

В воскресенье, 11 апреля, в России вступили в силу изменения в правила использования материнского капитала, скорректировавшие порядок перенаправления средств с накопительной части пенсии на иные расходы. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном портале правовой информации.

«Действие настоящих правил распространяется на женщин, родивших (усыновивших) второго ребёнка, начиная с 1 января 2007 года, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, а также женщин, родивших (усыновивших) первого ребёнка, начиная с 1 января 2020 года, которые направили средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии», — говорится в документе.

Как и раньше, россиянки вправе отказаться от использования маткапитала и дохода от его инвестирования для формирования накопительной пенсии. Однако теперь вводится ограничение по времени, за которое матери должны принять решение, на что потратить средства (из доступного перечня целей).

Как пояснила «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, многие женщины отзывали средства маткапитала из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), где хранятся их сбережения, но затем забывали о них, и деньги лежали на счетах Пенсионного фонда России (ПФР), не принося инвестиционного дохода.

Согласно поправкам, теперь у отказавшихся от направления маткапитала на формирование пенсии есть шесть месяцев, чтобы подать заявление, в котором описано, на что будут потрачены деньги. Срок отсчитывается от даты уведомления о возврате средств из НПФ на счёт ПФР.

Время на принятие решения может быть один раз продлено на полгода (для этого также надо написать заявление). Если документы так и не будут поданы, средства маткапитала «считаются направленными на формирование накопительной пенсии», и ПФР в течение трёх месяцев должен перевести деньги в соответствующий НПФ, где они будут приносить инвестиционный доход.

«Шесть месяцев, в течение которых родители могут принять решение об использовании денег на другие цели, кроме пенсии, — это разумный срок. За это время семья сможет выбрать, как потратить маткапитал наиболее выгодно», — отметила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Также по теме Для улучшения жилищных условий: правительство упростило порядок использования средств маткапитала Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок использования средств материнского капитала для улучшения...

Напомним, что средства материнского капитала нельзя обналичить, но можно распределить на несколько целей. В их числе — улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки), получение образования ребёнком, а также приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Программа маткапитала в России будет действовать минимум до конца 2026 года. Размер выплат теперь ежегодно индексируется, а выдача сертификата на маткапитал производится в беззаявительном порядке. В 2021 году на первого ребёнка выделяют 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля.

Ожидается, что в 2021-м на финансирование этой программы ПФР направит 443,3 млрд рублей, в 2022-м — 480 млрд, а в 2023-м — 580 млрд. Такие цифры в конце октября озвучил занимавший пост председателя правления Пенсионного фонда Максим Топилин.

На минувшей неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что всего за время реализации программы маткапитала его получили 11,1 млн семей. В ходе совещания под руководством Владимира Путина она уточнила, что 7 млн россиян направили выделенные средства на улучшения жилищных условий.

«С момента старта программы по материнскому капиталу тема жилья остаётся главной для наших российских семей», — констатировала вице-премьер.

В конце марта она рассказала, что в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка получили 992 тыс. российских семей.

«379 тыс. семей получили родовый сертификат впервые на первого ребёнка в 2020 году, и 830 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал с двумя и более детьми», — сообщила Голикова в ходе заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере.