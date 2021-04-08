Голикова сообщила Путину о мерах поддержки семей с детьми

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки семей с детьми.

По её словам, с 1 января 2020 года в России началась выдача материнского семейного капитала на первого ребёнка.

«С 15 апреля 2020 года, как вы и поручали, выдача сертификата на материнский семейный капитал осуществляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных пенсионным фондом из информационных систем», — сказала она.

Голикова сообщила, что по состоянию на 1 апреля 2021 года всего за время реализации программы материнского капитала эту меру поддержки получили 11,1 млн российских семей. По её словам, 80,2% семей уже подали заявление, чтобы воспользоваться маткапиталом.

Также вице-премьер напомнила, что по поручению президента с 1 января 2020 года изменились критерии нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и второго ребёнка с полуторакратной величины прожиточного минимума до двукратной величины. Также был продлён период выплаты до трёх лет.

«Благодаря этим мерам охват мерами поддержки семей с первыми и вторыми детьми в возрасте до трёх лет возрос за 2020 год в 1,8 раза», — заявила она.

По словам Голиковой, всего выплаты на первого и второго ребёнка в 2020 году получили практически 1,3 млн российских семей.

Путин проводит совещание с правительством, в ходе которого подводятся итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. RT ведёт прямую трансляцию.