В России поменялись правила пользования маткапиталом

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Ряд правил использования материнского капитала в России изменились с воскресенья, 11 апреля. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу.

Законопроект позволяет регулировать ситуации, когда родители решают перенаправить средства не на накопительную часть пенсии, а на иные расходы: приобретение жилья, аренда или же образование ребенка.

С настоящего времени родители получили возможность в течение 6 месяцев со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. Это решение можно продлить ещё один раз. Если решение не было принято, то в течение трех месяцев средства маткапитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.

8 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки семей с детьми. 

По её словам, с 1 января 2020 года в России началась выдача материнского семейного капитала на первого ребёнка. 

Голикова сообщила, что по состоянию на 1 апреля 2021 года всего за время реализации программы материнского капитала эту меру поддержки получили 11,1 млн российских семей. По её словам, 80,2% семей уже подали заявление, чтобы воспользоваться маткапиталом. 

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