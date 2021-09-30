«Сдвиг в сторону социальной сферы»: правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года

В четверг, 30 сентября, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2022—2024 годы. Предполагается, что в течение следующих двух лет доходы государственной казны будут превышать расходы. Между тем в 2024-м бюджет может быть исполнен с дефицитом. За три года почти 9 трлн рублей планируется направить на выполнение национальных целей. Как полагают специалисты, в первую очередь деньги пойдут на здравоохранение, решение жилищного вопроса, поддержку семей с детьми и нуждающихся категорий граждан.

Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Соответствующее распоряжение в четверг, 30 сентября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Документ предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что при формировании документа правительство исходило из необходимости «безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами» и поручений президента. В частности, речь идёт об адресной поддержке семей с детьми, о выплатах пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, о проведении углублённой диспансеризации, а также о реализации программ медицинской реабилитации.

Согласно проекту, доходы российского бюджета будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. В 2022 они могут составить 25,02 трлн рублей, в 2023-м — 25,54 трлн, а в 2024-м — 25,83 трлн.

Расходы государственной казны также будут устойчиво расти. Как ожидается, в 2022 году бюджетные траты составят 23,69 трлн, в 2023-м — около 25,24 трлн, а в 2024-м — почти 26,35 трлн рублей.

Таким образом, в течение следующих двух лет доходы государственной казны будут превышать расходы — бюджетный профицит в 2022 и 2023 годах может составить 1,33 трлн и 300 млрд рублей соответственно. Впрочем, уже в 2024-м предполагается, что бюджет будет исполнен с дефицитом в размере 520 млрд рублей.

«Ожидаемое увеличение бюджетных доходов связано с тем, что в проекте заложены умеренно-позитивные темпы экономического роста. Кроме этого, планируется рост налоговых платежей со стороны ряда отраслей экономики», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По его словам, налоговые поступления станут основными источниками финансирования бюджета. Кроме того, наполняемость казны в ближайшие два года может быть обеспечена и за счёт сохранения высоких цен на экспортируемые сырьевые товары, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Прогнозируемый дефицит бюджета в 2024 году, вероятно, обусловлен ожиданиями более слабой динамики сырьевого рынка, а также планируемым увеличением расходов на инфраструктурные и социальные проекты», — добавил Бабин в беседе с RT.

Целевые расходы

Согласно сообщению правительства, проект бюджета свёрстан на основе прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает рост экономики страны ежегодно на 3% в течение ближайших трёх лет. Прогнозный объём российского ВВП составит 133,3 трлн рублей в 2022 году, 141,9 трлн — в 2023-м и 151,5 трлн — в 2024-м.

Как ранее отмечал президент страны Владимир Путин, рост экономики должен стать залогом успешной реализации государственных планов и проектов. На этом фоне уже к 2024 года власти должны добиться значимого прогресса по всем национальным целям, подчеркнул глава государства.

«В связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях. В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни (один из ключевых показателей), снижение бедности (в социальной сфере — то же самое), улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей», — заявил российский лидер на совещании по экономическим вопросам 21 сентября.

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Напомним, в 2020 году Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно документу, в течение десяти лет в стране планируется повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза (до 6,5%), достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения. В рамках одобренного проекта бюджета на выполнение национальных целей в 2022 году власти собираются направить 2,74 трлн рублей, в 2023-м — 2,88 трлн, а в 2024-м — 2,98 трлн рублей.

«Существенный сдвиг идёт в сторону социальной сферы — здравоохранение, жильё. Например, президент неоднократно говорил о необходимости решения проблемы ветхого жилья. Значительная часть расходов пойдёт на эти задачи. Плюс увеличатся траты на финансирование инфраструктуры. Для государства сейчас это наиболее значимый рычаг влияния на экономический рост», — отметил Александр Абрамов.

По его словам, приоритетной задачей для властей должно стать повышение реальных доходов населения. На этом фоне значительная часть бюджетных трат может быть направлена на поддержку пенсионеров, семей с детьми и нуждающихся категорий граждан, считают эксперты. Как отметил в разговоре с RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис, такие действия властей будут способствовать снижению бедности и повышению темпов экономического роста.

«Если обеспечить рост реальных располагаемых доходов населения, то люди начнут активнее тратить деньги, их потребление внесёт вклад в рост экономики России. Социальная направленность — это норма для российских бюджетов последнего времени. В целом мы видим усиление крена на перераспределение богатства от компаний и людей с высокими доходами в сторону малообеспеченных. Кажется, что этот тренд на социальную справедливость становится мейнстримом», — заключил специалист.