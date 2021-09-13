«Более 11 млн квадратных метров»: Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2022 году

Владимир Путин поручил правительству в 2022 году направить 45 млрд рублей на расселение ветхого жилья. Речь идёт о домах, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2021-го. Как отметил президент, по всей стране это более 11 млн квадратных метров жилищного фонда. По словам экспертов, дополнительные средства позволят региональным властям не только оперативно расселить граждан из непригодных для жилья квартир, но и одновременно увеличить активность застройщиков в регионах.

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные деньги на расселение аварийного жилья в регионах. Кабмин должен будет предусмотреть соответствующий объём средств при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации (предусмотреть. — RT) выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», — говорится в перечне поручений.

В настоящий момент регионы расселяют жильё, признанное аварийным на начало 2017 года. В 2020-м на эти цели власти дополнительно направили 50 млрд рублей. При этом сегодня «работа идёт с опережением графика», а до конца 2021 года девять регионов страны завершат её досрочно. Об этом Владимир Путин заявил 24 августа на втором этапе съезда «Единой России».

«Считаю в этой связи, что нужно двигаться дальше: не только поддержать те субъекты Федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу... по которой будет расселено жильё, признанное таковым — аварийным — на 1 января 2021 года. По всей стране, уважаемые коллеги, это более 11 млн квадратных метров», — отметил Путин.

По его словам, доступность жилья остаётся важнейшим вопросом для всех граждан страны. При этом, как подчеркнул президент, современные и комфортные условия для жизни — главное условие «нормального социального самочувствия» россиян.

РИА Новости

© Владимир Лавров

Отметим, что расселение граждан из аварийных домов ведётся по поручению главы государства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Согласно инициативе, до 2024 года в России планируется переселить более 530 тыс. человек из непригодных для проживания объектов в новые дома.

Выделение дополнительных средств позволит в более сжатые сроки обеспечить нуждающихся россиян качественным жильём. Таким мнением в разговоре с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В России на текущий момент порядка 2,5% жилищного фонда — это ветхое и аварийное жильё. За счёт получения новых средств от государства у муниципалитетов появятся деньги на покупку большего числа квартир у застройщиков, чтобы затем предоставлять недвижимость переселенцам», — пояснил Сигал.

Помимо этого, полученные средства могут пойти на возведение жилых объектов в тех регионах, где сейчас строительство идёт менее активными темпами. Об этом RT рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«При таком раскладе будет запускаться новая стройка за счёт выделенных средств. По аналогичному сценарию последние годы проходит реновация в Москве, и этот подход показал свою эффективность. По сути это ускорение программы комплексного развития территорий. Сейчас в России огромное количество жилья находится в настолько плачевном состоянии, что ещё несколько лет оно банально может не протянуть», — добавил Переславский.

По словам экспертов, в пользу более активного переселения граждан из аварийного жилья в новое также играют действующие в России льготные ипотечные программы. Так, в частности, до 1 июля 2022 года россияне могут оформить жилищный кредит на сумму не выше 3 млн рублей по сниженной ставке 7% годовых.

Помимо этого, до 31 декабря 2023 года взять ипотеку под 6% годовых могут семьи с одним и более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го. Максимальная сумма кредита при этом зависит от региона — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн.

«Возможность получить кредит на квартиру по льготной ставке позволяет более оперативно решить жилищный вопрос россиянам, которые проживают в том числе и в ветхих квартирах. При этом правительство достаточно быстро подстраивает условия действия льготных программ под изменения на рынке, что в перспективе позволит уберечь отрасль от перегрева и серьёзного роста цен на жильё», — подчеркнул Павел Сигал.