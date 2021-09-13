«Более 11 млн квадратных метров»: Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2022 году
- РИА Новости
- © Андрей Попов
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные деньги на расселение аварийного жилья в регионах. Кабмин должен будет предусмотреть соответствующий объём средств при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации (предусмотреть. — RT) выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», — говорится в перечне поручений.
В настоящий момент регионы расселяют жильё, признанное аварийным на начало 2017 года. В 2020-м на эти цели власти дополнительно направили 50 млрд рублей. При этом сегодня «работа идёт с опережением графика», а до конца 2021 года девять регионов страны завершат её досрочно. Об этом Владимир Путин заявил 24 августа на втором этапе съезда «Единой России».
«Считаю в этой связи, что нужно двигаться дальше: не только поддержать те субъекты Федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу... по которой будет расселено жильё, признанное таковым — аварийным — на 1 января 2021 года. По всей стране, уважаемые коллеги, это более 11 млн квадратных метров», — отметил Путин.
По его словам, доступность жилья остаётся важнейшим вопросом для всех граждан страны. При этом, как подчеркнул президент, современные и комфортные условия для жизни — главное условие «нормального социального самочувствия» россиян.
- РИА Новости
- © Владимир Лавров
Отметим, что расселение граждан из аварийных домов ведётся по поручению главы государства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Согласно инициативе, до 2024 года в России планируется переселить более 530 тыс. человек из непригодных для проживания объектов в новые дома.
Выделение дополнительных средств позволит в более сжатые сроки обеспечить нуждающихся россиян качественным жильём. Таким мнением в разговоре с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
«В России на текущий момент порядка 2,5% жилищного фонда — это ветхое и аварийное жильё. За счёт получения новых средств от государства у муниципалитетов появятся деньги на покупку большего числа квартир у застройщиков, чтобы затем предоставлять недвижимость переселенцам», — пояснил Сигал.
Помимо этого, полученные средства могут пойти на возведение жилых объектов в тех регионах, где сейчас строительство идёт менее активными темпами. Об этом RT рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
«При таком раскладе будет запускаться новая стройка за счёт выделенных средств. По аналогичному сценарию последние годы проходит реновация в Москве, и этот подход показал свою эффективность. По сути это ускорение программы комплексного развития территорий. Сейчас в России огромное количество жилья находится в настолько плачевном состоянии, что ещё несколько лет оно банально может не протянуть», — добавил Переславский.
По словам экспертов, в пользу более активного переселения граждан из аварийного жилья в новое также играют действующие в России льготные ипотечные программы. Так, в частности, до 1 июля 2022 года россияне могут оформить жилищный кредит на сумму не выше 3 млн рублей по сниженной ставке 7% годовых.
Помимо этого, до 31 декабря 2023 года взять ипотеку под 6% годовых могут семьи с одним и более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го. Максимальная сумма кредита при этом зависит от региона — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн.
«Возможность получить кредит на квартиру по льготной ставке позволяет более оперативно решить жилищный вопрос россиянам, которые проживают в том числе и в ветхих квартирах. При этом правительство достаточно быстро подстраивает условия действия льготных программ под изменения на рынке, что в перспективе позволит уберечь отрасль от перегрева и серьёзного роста цен на жильё», — подчеркнул Павел Сигал.