«Фундамент честной и справедливой системы»: правительство и бизнес договорились об изменениях налогообложения

Власти и бизнес договорились по основным параметрам изменения налогов на три года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, инициативы должны повысить эффективность и справедливость распределения ресурсов в экономке. Так, стороны согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых по железной руде и размер акциза на жидкую сталь. Помимо этого, было решено в будущем установить повышенную ставку налога на прибыль, если бизнес направляет деньги не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов. По мнению экспертов, нововведения позволят увеличить доходы бюджета, в результате чего власти смогут выделить больше средств на развитие экономики и социальные нужды.

Правительство России и бизнес договорились о корректировке налогообложения для отдельных добывающих отраслей. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Предложения по изменению налогов были подготовлены в соответствии с поручением президента, рассказал Мишустин. По его словам, инициативы должны повысить эффективность и справедливость распределения ресурсов в экономике, а также стимулировать инвестиционную активность компаний.

«Конечно, это ваше право — решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами. Но сейчас во всём мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны. Выверенных шагов и социально ориентированных действий ждёт от вас не только правительство, а в первую очередь граждане нашей страны», — обратился глава кабмина к представителям делового сообщества.

Михаил Мишустин отдельно подчеркнул, что у власти и бизнеса общие интересы. Речь идёт о развитии экономики и повышении качества жизни людей, уточнил премьер.

В первую очередь изменения коснулись налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом во время встречи заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

По его словам, действующий сегодня в стране порядок налогообложения при добыче твёрдых полезных ископаемых основан на себестоимости сырья и не учитывает глобальные цены. В результате при резком подорожании продукции в мире прибыль компаний резко вырастает. Государство, в свою очередь, не получает доходов и несёт дополнительные траты при госзакупках из-за роста внутренних цен, отметил министр.

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«В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твёрдых полезных ископаемых составляет около 3—5% от выручки. В России даже с учётом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1—2%», — добавил Силуанов.

На этом фоне власти и бизнес договорились привязать ставки НДПИ к рыночным котировкам. Также стороны одобрили введение акциза на жидкую сталь, который будет увязан с динамикой мировых цен.

«Предложенные изменения фактически выведут нас на среднемировой уровень изъятия природной ренты, которая будет направляться на финансовое обеспечение национальных целей развития, определённых президентом страны. Таким образом, мы закладываем фундамент честной и справедливой системы налогообложения на долгосрочную перспективу», — отметил Антон Силуанов.

В рамках договорённостей с 2022 года ставка НДПИ по железной руде составит 4,8%, а акциз по жидкой стали — 2,7%. Об этом, как пишет Интерфакс, по итогам встречи заявил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, также достигнут компромисс по минеральным удобрениям. При этом договорённости будут действовать три года.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Опрошенные RT специалисты положительно оценивают инициативу. По мнению экспертов, новые договорённости позволят государству получать дополнительную прибыль и при этом не нанесут вреда работе предприятий.

«В последнее время сложилась довольно странная ситуация: из-за роста цен на металлы и удобрения бизнес получал колоссальную прибыль, и государство не могло не заметить этого. Было решено повысить НДПИ, применив достаточно гибкую схему, которая позволит собрать в бюджет средств больше, чем раньше, и в то же время не разрушить металлургическую отрасль, чтобы что-то осталось металлургам», — объяснил RT аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

Прибыльный вопрос

Помимо этого, было решено в будущем изменить подход к налогообложению прибыли компаний в зависимости от того, на какие цели бизнес тратит эти деньги. По словам Антона Силуанова, на сегодняшний день сверхприбыль компаний зачастую выплачивается в виде дивидендов и выводится за рубеж.

Между тем власти заинтересованы в том, чтобы деньги инвестировались внутри страны, подчеркнул глава Минфина. Для этого было предложено установить повышенную налоговую ставку на прибыль, если полученные средства компания направляет не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов.

«Ставку предлагается дифференцировать в зависимости от соотношения размера выплаты дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компаний. Здесь предлагается два уровня налогообложения. Если сумма превысит величину чистых активов компании на начало пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается установить в размере 25%. Сегодня обычная ставка — 20%. Если дивиденды превысят двукратную величину чистых активов, то мы предлагаем, чтобы ставка по налогу на прибыль составляла 30%», — рассказал Силуанов.

По словам Александра Шохина, правительство и компании горнодобывающего сектора договорились, что поправки по налогу на прибыль пока не будут вноситься в Госдуму, но обсуждения продолжатся. Как уточнил глава РСПП, есть целый ряд системных вопросов, которые нужно довести до уровня взаимопонимания.

РИА Новости

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Примечательно, что ранее до 90% дивидендов в металлургическом секторе уходило в зарубежные юрисдикции. Об этом в интервью RT рассказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, в этих условиях предложенные изменения станут «честным решением» проблемы.

«Теперь если компания вкладывается в свою модернизацию, то она не только меньше платит налога на прибыль, но и может получить дополнительные фискальные льготы. Если же бизнес продолжит только выплачивать дивиденды, то будет платить повышенную ставку налога. При этом налог на прибыль идёт в основном в региональные бюджеты, что будет на пользу субъектам страны и позволит им больше вкладывать средств в развитие своей инфраструктуры», — подчеркнул Калинин.

Как отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, в результате нововведений российский бюджет получит ощутимую прибавку в статье доходов. Это, в свою очередь, позволит увеличить и расходную часть казны — на пенсии, социальные выплаты и пособия, уточнил специалист. Похожей точки зрения придерживается и Алексей Коренев.

«Социальный запрос очень востребован, и на него будет отправляться немалая часть средств. К тому же любая поддержка населения в итоге сказывается на росте потребительской активности, а это, в свою очередь, разгоняет экономику в целом», — подчеркнул Коренев.