«Размеры выплат будут проиндексированы»: средняя пенсия по старости в России вырастет до 18,5 тысячи рублей в 2022 году

В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в России увеличится до 18,5 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, с 1 февраля будут также проиндексированы выплаты отдельным категориям граждан, что затронет около 14,5 млн человек. Голикова рассказала, что в ближайшие три года власти намерены направить 960 млрд рублей на пособия семьям с детьми от трёх до семи лет. Ещё 1,6 трлн рублей правительство потратит на программу материнского капитала. Как уточнила вице-премьер, в 2022-м объём выплаты за рождение первенца превысит 503 тыс. рублей, а к 2024-му эта сумма ориентировочно вырастет до 544 тыс.

В 2022 году в России средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль. Сумма будет увеличиваться в соответствии с параметрами бюджета страны. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным Счётной палаты, на 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян составлял более 17,5 тыс. рублей.

Во время заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ Голикова также рассказала о запланированных расходах бюджета на поддержку нуждающихся граждан в течение следующих трёх лет.

«Размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будут проиндексированы с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год: в 2022 году — на 5,8%, в 2023 и 2024 годах — соответственно на 4%. Увеличение коснётся порядка 14,5 млн наших граждан», — заявила Голикова.

По её словам, с 2022 по 2024 год власти направят около 960 млрд на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Как ожидается, ежегодно средства будут предоставляться почти 3 млн детей.

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Кроме того, 73 млрд рублей предусмотрены на ежемесячные пособия женщинам, которые встали на учёт в ранние сроки беременности. Планируется, что каждый год деньги будут получать более 412 тыс. россиянок.

Ещё 258 млрд рублей правительство собирается потратить на пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Как подчеркнула Голикова, это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 млн детей.

«Также предусмотрены выплаты пособий по временной нетрудоспособности одному из родителей при уходе за больным ребёнком в возрасте до восьми лет в размере 100% вне зависимости от стажа. На эти цели заложено 15,2 млрд рублей», — добавила вице-премьер.

Как отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, правительство продолжает уверенно следовать курсу, который был обозначен ещё до начала пандемии. Речь идёт о социальной направленности бюджета.

«Такая стратегия позволяет поддержать наиболее важную с демографической точки зрения категорию граждан — россиян с детьми. Ведь, когда в семьях появляются дети, даже один ребёнок, траты заметно возрастают, в то время как доходы зачастую находятся на том же уровне. Таким образом государство берёт часть затрат на себя», — пояснил специалист.

РИА Новости

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Напомним, что в 2020 году власти ввели выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Первоначально всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. В 2021-м вступили в силу новые правила начисления средств. Теперь объём финансовой помощи зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на детей. В среднем по стране размер пособия варьируется от 5,6 тыс. до 11,3 тыс. рублей в месяц.

С 1 июля 2021 года за ежемесячным пособием могут обратиться россиянки, которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Деньги можно получить, если доходы семьи не превышают размера регионального прожиточного минимума на человека. В среднем по России размер выплаты составляет около 6,3 тыс. рублей.

Минувшим летом власти начали выплачивать пособия на детей от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Средний объём такой поддержки — порядка 5,6 тыс. рублей в месяц. Кроме того, с 1 сентября россияне могут получать максимальные выплаты по больничному листу по уходу за ребёнком до семи лет включительно независимо от трудового стажа.

Капитальная прибавка

По словам Татьяны Голиковой, в рамках федерального бюджета будет проиндексирован и размер материнского капитала. В 2022 году при рождении или усыновлении первого ребёнка семья получит от государства 503,2 тыс. рублей, а в 2024-м сумма ориентировочно увеличится до 544,3 тыс. В случае появления второго и последующих детей размер маткапитала в 2022 году превысит 665 тыс. рублей, а в 2024-м составит 719,2 тыс. рублей.

«На предоставление материнского капитала в рамках трёхлетнего бюджета будет направлено 1,6 трлн рублей», — подчеркнула вице-премьер.

РИА Новости

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Согласно поручению Владимира Путина, программа материнского капитала будет действовать как минимум до конца 2026 года. Выдача сертификата на маткапитал производится в беззаявительном порядке. Отметим, что в 2021 году на первого ребёнка выделяют почти 483,9 тыс. рублей, а на второго — 639,4 тыс. рублей. При этом, если семье уже были выплачены деньги за первенца, при появлении второго ребёнка начисляют 155,6 тыс. рублей.

Предоставление выплат семьям с детьми направлено в том числе на борьбу с бедностью в стране, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. В 2020 году уровень бедности в России снизился с 12,3 до 12,1%, а к 2030-му, по планам властей, должен опуститься до 6,5%. Впрочем, как полагает Масленников, меры правительства могут обеспечить достижение этой цели уже к 2025 году.

«Сейчас должны быть брошены все силы на сохранение и прирост населения. Для того, чтобы понизилась бедность и повысилась демография, рост ВВП должен составлять не менее 3%. У нас есть все шансы, чтобы улучшить демографический прогноз. Экономический рост, в свою очередь, даст увеличение потребительского спроса и в целом это обеспечит людям уверенность в завтрашнем дне», — пояснил Масленников.

Похожей точки зрения придерживается и Георгий Остапкович. По его словам, на полученные от государства средства россияне покупают необходимое детям и тем самым стимулируют рост производства.

«Это касается и материнского капитала. Чаще всего россияне вкладывают его в первый взнос по ипотеке или на погашение части уже взятого кредита. Таким образом, капитал помогает улучшить жилищные условия граждан и одновременно повысить спрос на недвижимость и, как следствие, поддержать строительную отрасль», — добавил специалист.