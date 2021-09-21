«Спад полностью преодолён»: Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии

По словам президента России Владимира Путина, вызванный пандемией экономический спад в стране уже полностью преодолён, а объём ВВП вышел на докризисный уровень. На этом фоне глава государства призвал сформировать модель устойчивого развития, максимально широко охватывающую отрасли и регионы. Предполагается, что по итогам 2021 года российская экономика покажет максимальные темпы роста за последние десять лет и прибавит 4,2%. Эксперты связывают это с оживлением потребительского и инвестиционного спроса, а также повышением цен на экспортируемые товары.

Российская экономика восстановилась, несмотря на общую нестабильную ситуацию в мире и сложные процессы на глобальных рынках. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил президент страны Владимир Путин.

«По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён», — констатировал глава государства во время совещания по экономическим вопросам.

Российский лидер обратил внимание на уверенный рост промышленности и позитивные настроения бизнеса. Кроме того, президент рассказал об улучшении ситуации в сфере занятости, но подчеркнул, что ещё не во всех субъектах страны показатели вернулись к уровню 2019 года. На этом фоне уже были даны поручения по «донастройке» региональных программ, отметил Путин.

«Сейчас, на посткризисном этапе, нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей», — подчеркнул Владимир Путин.

Согласно обновлённому прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году ВВП России вырастет на 4,2%, а не на 3,8%, как предполагалось ранее. Прогнозируемые темпы роста могут стать самыми высокими за последние десять лет. Как заявил во вторник глава ведомства Максим Решетников, экономика восстановилась на квартал раньше, чем изначально ожидалось.

По словам министра, выпуск в обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, транспорте, грузоперевозках, строительстве уверенно превышает докризисные значения. При этом ключевым драйвером восстановления экономики стал внутренний спрос.

«Потребительский спрос поддерживался за счёт восстановления доходов населения и благодаря реализации отложенного спроса: люди стали совершать покупки, которые не сделали в прошлом году», — подчеркнул Решетников.

Он также добавил, что положительное влияние на потребительский спрос оказали единовременные выплаты семьям (на школьников), а также пенсионерам и военнослужащим. Кроме того, наметились позитивные тенденции на рынке труда. Так, в июле безработица и численность занятого населения фактически вернулись на уровни до пандемии, а реальные заработные платы продолжают расти.

«Инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия превысили аналогичный уровень 2019 года на 5,4%, а уровень 2020 года — более чем на 7%. Поддержку инвестиционному росту оказывает активный рост чистой прибыли организаций», — добавил Решетников.

РИА Новости

Напомним, что в 2020 году в результате последствий пандемии коронавируса и временного введения карантинных ограничений объём российского ВВП сократился на 3%. Похожую ситуацию можно было наблюдать и в большинстве других государств. Тем не менее Россия впервые за весь постсоветский период перенесла глобальный кризис лучше, чем мир в целом. Так, общее падение глобальной экономики оказалось более глубоким и составило 3,3%.

Помимо оживления деловой и потребительской активности на фоне снятия ограничений, поддержку экономике оказывает рост мировых цен на экспортируемые товары. Об этом в интервью RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Мы сейчас наблюдаем рост мировых цен практически на все товары: от нефти и газа до пшеницы, минеральных удобрений, леса и металлов. Это значит, что объём ВВП страны по итогам текущего года действительно может быть выше прогнозов, поскольку такого роста цен мало кто ожидал», — подчеркнул Сигал.

Ценовой вопрос

Минэкономразвития также пересмотрело прогноз относительно уровня инфляции в 2021 году. По оценке ведомства, с января по декабрь потребительские цены в стране могут вырасти в среднем на 5,8% вместо ожидавшихся ранее 5%.

Отметим, что в середине сентября годовая инфляция в России ускорилась до 6,84%. Значение стало самым высоким с августа 2016 года. Такие данные приводит Росстат.

Как ранее отметили в Центробанке, хотя потребительский спрос в России устойчиво растёт, предприятия в целом ряде отраслей пока не успевают нарастить предложение товаров и услуг до необходимого уровня. В этих условиях компаниям становится легче покрывать производственные затраты за счёт повышения цен на свою продукцию, особенно на фоне глобального подорожания товаров.

Давление на инфляцию в России может оказать планомерное повышение ключевой ставки ЦБ. Таким мнением в разговоре с RT поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института cовременного развития Никита Масленников.

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«Рост потребительских цен вышел на плато. Сейчас мы уже наблюдаем некоторое замедление недельной инфляции в России. Центробанк должен придать дополнительный импульс этой тенденции, поэтому, возможно, мы ещё увидим ужесточение денежно-кредитной политики в виде повышения ставки. Очевидно, что в следующем году темпы годовой инфляции существенно снизятся», — считает Масленников.

По его мнению, в 2022 году инфляция в России может вернуться к отметке 4,5%. Такое положение дел, в свою очередь, позволит нарастить объёмы инвестиций в экономику со стороны не только государства, но и частного бизнеса, уверен специалист.

В Минэкономразвития также дали прогноз по курсу доллара на конец 2021 года. Как отметил Решетников, значение составит в среднем 73,6 рубля. При этом министр подчеркнул, что в настоящий момент нацвалюта недооценена.

«Мы ожидаем некоторое укрепление курса рубля в конце текущего — начале следующего года. И начиная с 2023 года он будет постепенно ослабевать в соответствии с разницами индексов-дефляторов у нас и в странах торговых партнёров», — отметил глава Минэкономразвития.