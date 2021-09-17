«На сохранение рабочих мест и доходов граждан»: Путин рассказал об антикризисных мерах в экономике на 3 трлн рублей

По словам Владимира Путина, в период пандемии коронавируса российские власти направили на поддержку экономики около 3 трлн рублей. Как уточнил президент, деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов россиян, помощь предпринимателям и регионам, нуждающимся людям и семьям с детьми. Эксперты отмечают, что действия властей позволили сдержать экономический спад в 2020 году. При этом в 2021-м правительство запустило новые стимулирующие меры, что должно ускорить рост ВВП страны.

В период пандемии коронавируса Россия направила порядка 3 трлн рублей на антикризисные меры. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«На сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезапуск инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — уточнил глава государства.

По его словам, в сравнительных величинах общий объём направленных на борьбу с последствиями пандемии средств превышает 4,5% ВВП России.

Напомним, что в 2020 году власти начали предоставлять прямые выплаты семьям с детьми, субсидии наиболее пострадавшим отраслям экономики, а также гранты и льготные кредиты предприятиям на выплату зарплат сотрудникам. Помимо этого, правительство согласовало налоговые отсрочки и послабления для компаний и предпринимателей. Одновременно государство запустило программы льготной ипотеки и кешбэка за поездки по России.

Действия властей позволили почти вдвое замедлить темпы снижения экономики в 2020 году. Об этом в феврале заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников. Так, по его оценке, без антикризисных мер ВВП страны мог сократиться более чем на 5,5%. Между тем, согласно оценке Росстата, объём валового внутреннего продукта России по итогам 2020-го уменьшился лишь на 3%.

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Более того, Россия впервые за весь постсоветский период перенесла глобальный кризис лучше, чем мир в целом. Так, по данным Международного валютного фонда, в 2020 году общее падение глобальной экономики оказалось более глубоким и составило 3,3%.

«Даже в условиях экономической неопределённости и карантинных ограничений в России не было серьёзного дефицита товаров и продовольствия. При этом большинство предприятий открылись после смягчения ограничений и смогли перейти на новый формат работы», — отметил в беседе с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Без льготных кредитов бизнесу пришлось бы сократить часть рабочей силы, что могло привести к масштабному росту безработицы и более серьёзному спаду ВВП. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Также, по его словам, прямые выплаты нуждающимся россиянам и семьям с детьми позволили простимулировать потребительский спрос.

«Стоит отметить, что выделенные 3 трлн рублей — это, скорее всего, именно прямая помощь населению и бизнесу. Между тем ещё около 1,8 трлн рублей пошло на косвенную поддержку предприятий. Предпринимателей освобождали от части налогов, вводили мораторий на банкротство — на всё это тоже правительство тратило деньги», — добавил Остапкович.

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В 2021 году власти продолжили оказывать поддержку компаниям и россиянам. В частности, правительство запустило новый этап программы льготных кредитов бизнесу, а также продлило мораторий на проверки малых и средних предприятий.

«Семьи, в свою очередь, получили школьные выплаты на детей. Также выплаты были произведены пенсионерам и военнослужащим. Более 700 тыс. россиян воспользовались пособиями, которые положены родителям из неполных семей. Все эти меры позволяют поддерживать потребительский спрос на докризисном уровне», — добавил Павел Сигал.

По данным Центробанка, экономика России уже вернулась к допандемийному уровню. Более того, согласно июльскому прогнозу ЦБ, в 2021 году ВВП страны может вырасти на 4—4,5%. Похожей оценки придерживается и Георгий Остапкович.

«Сейчас новые меры поддержки поменяли свой характер. Правительство постепенно уходит от кризисной модели и начинает вкладываться в дальнейшее развитие экономики. Такой сценарий поможет привести экономику в фазу стабилизации, и в этом году мы не только отобьём прошлогодние потери, но и вырастем по отношению к уровню докризисного 2019-го», — отметил специалист.

Цифровой переход

По мнению Владимира Путина, ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста станет цифровизация и более широкое использование экологически чистых технологий. Президент заявил о необходимости использования инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт и связь.

«По всем этим темам государства — члены ШОС наладили взаимодействие, и его нужно энергично развивать. Внедрению современных ресурсосберегающих технологий призваны способствовать утверждаемая нами сегодня программа «Зелёного пояса» ШОС, а также план мероприятий по практической реализации концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды на период 2022—2024 годов», — добавил Путин.

РИА Новости

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Как отметил Павел Сигал, внедрение цифровых технологий в России уже позитивно отразилось на таких сферах, как образование и здравоохранение. По словам специалиста, всё больше граждан предпочитают получать услуги в электронном виде.

«Речь идёт, например, о дистанционном обучении, получении справок или записи к врачу. Всё это минимизирует количество личных визитов в учреждения и ведомства, что, в свою очередь, снижает риски заражения COVID-19», — отметил специалист.

Использование экологически чистых технологий со временем может привести к снижению нефтегазовых доходов, считает Георгий Остапкович. На этом фоне, как полагает эксперт, России необходимо развивать производство с высокой добавленной стоимостью и обрабатывающую промышленность, а также массово внедрять цифровизацию в ключевые отрасли экономики.