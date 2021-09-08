«Коснётся порядка 100 тысяч компаний»: в России продлят мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении моратория на плановые проверки субъектов малого и среднего бизнеса на 2022 год. Инициатива может затронуть порядка 100 тыс. предприятий, отметил глава кабмина во время выступления на Московском финансовом форуме. Премьер также рассказал, что экономика страны вышла на докризисный уровень и за первую половину 2021 года выросла на 4,8%. Участники дискуссии отметили позитивный эффект от стимулирования кредитования и прямых выплат гражданам, но при этом обратили внимание на проблему инфляции. В этой связи глава Минфина Антон Силуанов призвал экспортёров направить часть дополнительных доходов, полученных от роста мировых цен, на поддержку россиян.

Правительство России приняло решение продлить мораторий на плановые проверки представителей малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом в среду, 8 сентября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Глава государства эту идею поддержал. Сейчас мы готовим постановление правительства. Мораторий коснётся порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса», — уточнил Мишустин.

Премьер напомнил, что власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием коронавируса, поддерживали различные отрасли, а также малые и системообразующие предприятия. Одновременно руководство страны принимало меры для формирования благоприятных условий на рынках, в том числе энергетических, и снижало административную нагрузку через ограничение числа проверок, добавил глава кабмина.

На фоне пандемии COVID-19 российское правительство в апреле 2020 года запретило проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 декабря. А в ноябре власти решили продлить мораторий до конца 2021-го.

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Эта инициатива стала одной из важных антикризисных мер поддержки экономики в период пандемии. Такую точку зрения в беседе с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В экстремальной ситуации, когда многим отраслям пришлось нелегко, государство сочло лишним создавать дополнительную нагрузку в виде проверок. Ведь таких мероприятий может быть множество — от проверки соблюдения санитарных правил до закона о правах потребителей. Бизнесу приходится отвлекаться, задействовать весь персонал, а это определённый стресс, который впоследствии ещё может обернуться финансовыми потерями в виде штрафов», — отметил Сигал.

По его словам, сейчас российским предприятиям в различных секторах по-прежнему сложно восстановить свою деятельность в полном объёме. В этой связи правительство посчитало необходимым продлить мораторий на следующий год, подчеркнул эксперт.

«Такая мера позволит российскому бизнесу сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к прежним уровням прибыли и выручки. Предприятия смогут заняться расширением направлений, более плотно, не отвлекаясь на проверки, заниматься проблемами потребительского спроса и сохранения оборотов», — добавил специалист.

Фаза восстановления

Вместе с тем, как отметил Михаил Мишустин, российская экономика восстановилась до докризисного уровня уже в июне 2021 года: объём валового внутреннего продукта страны достиг допандемических показателей.

«По предварительной оценке Росстата, в первом полугодии объём ВВП вырос на 4,8%. Этот темп существенно превышает уровень, который мы осторожно год назад закладывали в Общенациональный план», — подчеркнул глава кабмина.

По словам Мишустина, сегодня выпуск продукции в ключевых несырьевых отраслях, в первую очередь в обрабатывающей промышленности, превышает докризисные значения. Одновременно растут показатели в сфере жилищного и дорожного строительства. К прежним значениям также возвращается потребительский спрос, а уровень безработицы уже опустился до 4,5% — минимальной отметки с сентября 2019 года.

«Ключевым драйвером улучшения ситуации в экономике в текущем году также стал инвестиционный спрос. В первом полугодии рост инвестиций в основной капитал (к аналогичному периоду прошлого года) превысил 7%», — добавил премьер-министр.

Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире» Московского финансового форума

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Как заявил во время выступления на форуме помощник президента Максим Орешкин, Россия выбрала оптимальные объём, размер и структуру поддержки экономики. По его мнению, именно это позволило чуть больше чем за год восстановить финансовую активность в стране. Также Орешкин отметил позитивный эффект от оперативного подключения бюджетных стимулов через поддержку кредитования и прямые выплаты гражданам.

«Какие основные вещи вытянули российскую экономику? Первое — это программа по льготной ипотеке. Второе — это прямые выплаты гражданам и бизнесу, решение о которых президент в прошлом году принял, хотя были довольно ожесточённые дискуссии», — рассказал Орешкин.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, по итогам 2021 года ВВП России усвеичится минимум на 4,2%. Ожидаемые темпы роста могут стать самыми высокими за последние десять лет, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. В ближайшие годы экономический рост страны будет оставаться вблизи 3% в зависимости от темпов развития инвестиционного цикла, считает Решетников.

«Наш прогноз (3% роста по 2022 году) в общем понятен и подтверждён. А вот в 2023 и 2024 году удержание темпов в 3% напрямую зависит от раскручивания нового инвестиционного маховика», — отметил Решетников во время пленарной сессии.

Цена вопроса

Участники дискуссии также затронули проблему инфляции. По словам главы Минфина Антона Силуанова, на фоне общемирового роста цен государству необходимо контролировать ситуацию с подорожанием товаров для россиян. Для этого, в частности, правительство уже приняло ряд инициатив, включая экспортные пошлины и демпфер, напомнил министр.

Одновременно Силуанов обратил внимание на возросшие прибыли экспортёров в условиях повышения мировых цен. Глава Минфина призвал компании направлять часть этих средств на помощь пострадавшим от пандемии россиянам.

«Те экспортёры, традиционные экспортёры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, должны поделиться. Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан», — заявил Силуанов.

Он также подчеркнул, что 700 млрд рублей, выделенные из дополнительных доходов, уже были направлены на выплаты гражданам. Речь идёт о поддержке пенсионеров, военнослужащих и детей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

РИА Новости

© Григорий Сысоев

В эксклюзивном интервью RT на полях форума Антон Силуанов рассказал, что сейчас Россия совместно со странами G20 обсуждает меры по выходу глобальной экономики из кризиса.

По его словам, большинство стран уже начали сворачивать вспомогательные меры. В то же время некоторые государства продолжают политику стимулирования, накачивая свои финансовые системы напечатанными деньгами. Такие действия рискуют обернуться увеличением долговой нагрузки этих государств, а также разгоном инфляции в мире, подчеркнул глава Минфина.

Россия при этом выходит на сбалансированные меры бюджетной политики, отметил Силуанов. По его словам, страна создаёт финансовые буферы, которые позволят государству решать поставленные задачи и полностью выполнять социальные обязательства вне зависимости от внешних условий.