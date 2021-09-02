Трудовой настрой: безработица в России опустилась ниже докризисного уровня

Уровень безработицы в России опустился ниже докризисных значений и достиг отметки 4,5%. Такие данные опубликовал Росстат. Восстановление рынка труда специалисты связывают с отменой большинства карантинных ограничений и оживлением деловой активности в стране. Кроме того, эксперты отмечают положительную роль мер поддержки бизнеса со стороны государства. Как улучшение ситуации в сфере занятости может отразиться на экономике в целом — в материале RT.

В июле 2021 года уровень безработицы в России по методике Международной организации труда (МОТ) опустился с 4,8 до 4,5%. Достигнутый показатель стал самым низким с сентября 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составила 75,5 млн человек, из них 72 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,4 млн человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — говорится в докладе ведомства.

Как подчеркнул на полях Восточного экономического форума министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, рынок труда в России вернулся на допандемийный уровень.

Напомним, что безработица в России начала заметно расти в 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса. Тогда с марта по август соответствующий показатель подскочил с 4,7 сразу до 6,4%. Достигнутое значение стало самым высоким за последние восемь лет.

«Временное введение карантинных ограничений в прошлом году, по сути, привело к вынужденной остановке экономики. В этих условиях многие люди не имели возможности работать, в результате чего и ухудшилось общее положение дел в сфере занятости», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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Примечательно, что уже в декабре 2020 года уровень безработицы в России снизился до 5,9%, а к июню 2021-го опустился ниже 5%. По поручению президента страны Владимира Путина правительство должно было добиться полного восстановления занятости только к концу 2021 года. Впрочем, оживление рынка труда происходит гораздо быстрее ожиданий, подчеркнула в разговоре с RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Главная причина такой динамики — медленное, но верное восстановление малого и среднего бизнеса, на долю которого приходится пятая часть всех рабочих мест в стране. Серьёзных карантинных ограничений уже нет, поэтому потребительский спрос на внутреннем рынке растёт. Это внушает компаниям оптимизм, и они охотнее нанимают сотрудников», — объяснила Ускова.

В настоящий момент в стране заметно снижается и общее число безработных россиян, официально зарегистрированных в центрах занятости. Так, если ещё в начале 2021 года в России насчитывалось свыше 2,7 млн таких граждан, то к концу июля показатель сократился более чем в два раза — до 1,11 млн. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты.

Значительную помощь сфере занятости оказывают и меры властей по поддержке предпринимателей. Таким мнением в интервью RT поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Например, власти запустили достаточно эффективную программу субсидий бизнесу. Инициатива помогает улучшить ситуацию на рынке труда, поскольку при найме безработных граждан предприятия могут получить от государства компенсацию в виде трёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)», — отметила депутат.

Кроме того, в феврале 2021 года российский лидер Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса. С 9 марта по 1 июля предприятия могли оформить заём по ставке 3% годовых сроком на 12 месяцев. Полученные деньги бизнес должен направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта 1 МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. Всего инициатива рассчитана на 75 тыс. компаний, в которых работают около 1,5 млн человек.

На пользу экономике

По словам Анастасии Усковой, сейчас наиболее интенсивно занятость растёт в розничной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе на фоне смягчения ограничительных мер. Помимо этого, активно растёт спрос на кадры в строительстве за счёт продления программы льготной ипотеки, а также в добывающей промышленности и аграрном секторе — из-за увеличения объёмов экспорта.

«Кроме этого, влияние на спад показателей безработицы оказывает сезонный фактор, помноженный на нехватку трудовых мигрантов. Чтобы не нести убытки, работодатели в сфере строительства, услуг, ЖКХ, в аграрном секторе поднимают зарплаты и улучшают условия труда, вследствие чего свободные места занимают наши соотечественники», — добавила Ускова.

Как подчеркнула эксперт, позитивное влияние на рынок труда оказывает и рост числа самозанятых в России. По оценке Усковой, на сегодняшний день число желающих платить налог на профессиональный доход приблизилось к 3 млн. В среднем каждый день статус самозанятого получают более 5 тыс. россиян.

Посетительница разговаривает с сотрудником в центре занятости населения «Моя работа» на улице Щепкина в Москве

РИА Новости

© Алексей Куденко

По оценке Никиты Масленникова, сохранение уровня безработицы вблизи текущих значений и обеспеченность квалифицированной рабочей силой дадут бизнесу дополнительное пространство для роста в будущем, что позитивно сказывается на экономике. Похожего мнения придерживается и Анастасия Ускова.

«Спад безработицы приведёт к стабилизации доходов населения и спроса внутри страны, что благоприятно отразится на доходах бизнеса, даст ему возможность расти и насыщать экономику, увеличивая вклад в ВВП. Кроме того, порядок в бизнес-сегменте способствует увеличению собираемости налогов. Глобально же, чем меньше безработных, тем меньше расходов на социальные выплаты из бюджета и больше поступлений в виде НДФЛ в казну», — заключила специалист.