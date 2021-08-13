Деловой режим: чем вызван рост числа вакансий в России

В первой половине 2021 года рынок труда в России начал восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19. Как рассказали RT представители сервисов по подбору персонала, с января по июнь число вакансий в стране выросло на 22%. По словам экспертов, во многом оживлению сферы занятости способствовали меры господдержки бизнеса и перевод сотрудников на удалённый формат работы. На этом фоне уровень безработицы может вернуться к докризисным значениям уже к концу года, не исключают специалисты.

Рынок труда в России демонстрирует высокие темпы восстановления от последствий пандемии COVID-19. Об этом говорится в предоставленном RT совместном исследовании сервиса по подбору персонала «Работа.ру» и лаборатории «СберИндекс». Как отмечают авторы доклада, за первую половину 2021 года число вакансий в стране выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

«Российский бизнес адаптировался к новым реалиям, навязанным мировой пандемией коронавируса. С начала 2021 года активность работодателей растёт ежемесячно», — отмечается в сообщении.

Похожую динамику фиксируют и специалисты сервиса HeadHunter. Как рассказала RT руководитель службы исследований организации Мария Игнатова, число открытых вакансий в России в июле текущего года почти достигло отметки 1 млн, что на 15% выше показателя начала 2021-го. В среднем с января по июль количество предложений со стороны работодателей увеличивается на 3—4% месяц к месяцу, добавила эксперт.

«Сейчас отсутствует традиционное летнее затишье, специалисты по подбору персонала продолжают активно искать кадры по заказам компаний. По итогам полугодия рекрутинговая активность была в среднем на 18—20% выше, чем в аналогичные периоды докризисных 2017—2019 годов», — в свою очередь подчеркнула в разговоре с RT глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По данным аналитиков HeadHunter, за первые семь месяцев 2021 года заметнее всего увеличилось число вакантных мест в группах «Домашний персонал» и «Начало карьеры, студенты». В то же время эксперты «Работа.Ру» отмечают резкий рост предложений в сфере финансов и страхования, а также в маркетинге, рекламе и СМИ.

«Среди соискателей наибольший прирост числа новых резюме наблюдается в отрасли IT, интернет и телекома (рост на 39% за полгода)», — отмечают специалисты сервиса.

Как рассказала RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, пандемия COVID-19 послужила ключевым фактором роста числа вакансий с удалённой занятостью. Эксперт полагает, что в будущем работа на дому может стать новой востребованной нормой трудоустройства.

«Такой способ занятости выгоден в первую очередь для работодателей, так как позволяет им сократить издержки на содержание офиса. Как показывают исследования, эффективность удалённой работы не то что не падает, а иногда даже превышает производительность в офисе», — отметила эксперт.

РИА Новости

© Артем Житенев

Между тем для соискателей подобный формат работы удобен тем, что позволяет сократить время на дорогу до офиса и работать в комфортных домашних условиях. Такое мнение в разговоре с RT выразил ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«При этом такие трудовые отношения регулируются законом о дистанционной работе, вступившим в силу с 1 января 2021 года. Таким образом, обе стороны соглашения теперь защищены и могут на законодательном уровне прописать условия по рабочему графику и поводы для расторжения договора», — подчеркнул эксперт.

По прогнозам Анастасии Усковой, в будущем наиболее востребованными будут сотрудники сферы онлайн-ретейла и развлечений, стриминговых сервисов, финансов, видеоигр, а также работники в IT-сегменте. Помимо этого, высокий спрос сохранится на кадры в сфере доставки товаров и услуг до конечного потребителя. В первую очередь речь идёт о таксистах и курьерах, уверена аналитик.

«Одной из наиболее активно восстанавливающихся сфер является сфера торговли. Найм новых сотрудников восстановился и в ближайшем будущем продолжит расти. Со стороны соискателей тоже наблюдается увеличение спроса на вакансии. Во время пандемии выросла популярность онлайн-шопинга и доставок, но, как показывает ситуация на рынке труда, офлайн-формат магазинов остаётся актуальным», — рассказал RT коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Рабочий настрой

Текущее оживление сферы занятости также отмечают в Министерстве труда и социальной защиты. Как ранее заявила заместитель главы ведомства Елена Мухтиярова, ситуация с занятостью приблизилась к допандемийным показателям. По данным Росстата, в июне безработица составила 4,8%. В условиях введения карантинных мер и временной приостановки работы ряда компаний весной показатель с марта по август 2020-го поднимался с 4,6 до 6,4% — максимального уровня с 2012 года.

Также по теме Взаимный интерес: как рост числа самозанятых может отразиться на работе бизнеса в России С начала 2021 года статус самозанятых в России получили около 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой...

Во многом ускорение темпов восстановления рынка труда аналитики объясняют действием мер господдержки бизнеса и населения. В первую очередь речь идёт о льготных кредитах компаниям, снижении страховых взносов, а также налоговых послаблениях для предприятий и субсидиях малому и среднему бизнесу.

«В прошлом году предприниматели, которые получили кредиты на выплаты заработных плат, смогли сохранить персонал по максимуму, что позволило избежать всплеска безработицы. Сейчас экономика восстанавливается, а жёсткие ограничения касаются только отдельных секторов и носят кратковременный характер», — подчеркнул в разговоре с RT заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик.

По мнению эксперта, к докризисным показателям уровень занятости в России может вернуться уже к концу года. Главными факторами для рынка труда станут ускорение темпов роста ВВП, увеличение оборота сегмента ретейла и доставки, а также возврат сектора услуг к прежнему режиму работы, уверен Баранчик.

Более того, в пользу снижения безработицы может сыграть увеличение числа самозанятых, считает Ускова. По данным Федеральной налоговой службы, с момента старта эксперимента в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались 2,5 млн россиян. В среднем каждый день такой статус получают более 5,5 тыс. человек.

«В пандемию заметно вырос спрос на фрилансеров для решения проектных краткосрочных задач. Бизнес высоко оценил возможности режима самозанятости, который предполагает минимум бумаг и заметное снижение налоговых отчислений. Поэтому этот тренд сохранится в будущем», — заключила Ускова.