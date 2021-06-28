Домашний офис: за год число вакансий с удалённым графиком работы в России выросло вдвое

За последний год в России количество вакансий с возможностью дистанционной занятости выросло в два раза. В свою очередь, интерес россиян к работе на удалёнке сейчас втрое превышает докризисные уровни. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору персонала. Как отмечают эксперты, спрос на удалённый формат работы заметно вырос в результате последствий пандемии COVID-19. Режим домашнего офиса позволяет сотрудникам получить больше свободного времени, а работодателям — оптимизировать производственные затраты. На этом фоне популярность удалёнки, а также гибридных форм занятости будет расти в перспективе, считают аналитики.

В июне 2021 года в России количество вакансий с удалённым графиком работы выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Такие данные RT предоставили специалисты «Авито Работа».

«Наиболее активно работодатели публикуют предложения с дистанционным режимом занятости в таких сферах, как IT, интернет и телеком. На их долю приходится 25% от всех вакансий на удалёнке. Здесь в основном представлены позиции операторов кол-центров, специалистов по продажам в интернете, диспетчеров или консультантов», — отметил управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

Также большое число предложений с дистанционной занятостью отмечено в категориях «образование, повышение квалификации, тренинги» и «финансы, бухгалтерия». Об этом RT рассказали аналитики сервиса SuperJob. По данным компании, чаще других взять сотрудника на удалёнку готовы работодатели из крупных городов-миллионников.

«Благодаря распространению такой формы работы региональные специалисты, например программисты, могут претендовать на вакансии в любом городе. На этом фоне уровень оплаты труда в субъектах страны начинает приближаться к московскому», — подчеркнула руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

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Возросшая популярность дистанционного режима работы связана с последствиями пандемии коронавируса, отмечает Артём Кумпель. По его словам, на фоне действия карантинных ограничений крупные компании смогли наладить механизмы взаимодействия с сотрудниками в изменившихся условиях.

«Организации заметили рост производительности и лояльности сотрудников, у работодателей снизились расходы на аренду и содержание помещений. Даже некоторые промышленные предприятия смогли перестроиться и отпустить на удалёнку часть работников, не стоящих у станка, хотя ещё пару лет назад не могли и представить такого», — отметил эксперт.

Согласно оценке «Авито Работа», за последний год интерес самих россиян к удалёнке также заметно вырос (на 41%). В первую очередь такая занятость востребована у специалистов сферы продаж (спрос увеличился на 62%) и IT (56%).

«Люди стали проводить больше времени с семьями, экономить на обедах и проезде, не тратят часы на стояние в пробках. Более того, работающие удалённо россияне имеют меньше шансов подхватить вирус», — добавил Кумпель.

Уверенный рост показателей фиксируют и специалисты SuperJob. По данным компании, количество претендующих на удалёнку соискателей увеличилось почти втрое по сравнению с докризисными значениями июня 2019 года.

Отметим, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, регулирующий дистанционную работу. Согласно документу, выполнение сотрудником его обязанностей удалённо может происходить на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Законом также предусматривается чередование удалёнки и занятости на стационарном рабочем месте.

Действия властей призваны защитить права обеих сторон договора и помочь россиянам разобраться в тонкостях новой формы трудовой деятельности. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По словам эксперта, у сотрудника также есть возможность организовать день по собственному усмотрению, поскольку работодатель будет смотреть не на часы присутствия подчинённого за монитором, а на качество выполнения поставленных задач.

«По большому счёту права удалённого сотрудника не должны отличаться от прав тех, кто трудится непосредственно в офисе компании. Учитывая, что борьба с коронавирусом в мире пока ещё идёт, такая форма занятости продолжит набирать популярность», — отметил специалист.

Более того, высокий спрос на дистанционную работу в России может привести к росту числа самозанятых в стране. Таким мнением с RT поделился руководитель аналитического направления департамента AMarkets Артём Деев. По последним данным Федеральной налоговой службы, с начала 2021 года число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян выросло на 1 млн и достигло 2,5 млн.

«Компании охотно нанимают таких специалистов, поскольку подобная форма сотрудничества позволяет работодателю снижать производственные издержки за счёт краткосрочных договоров. Более того, фирме не нужно оформлять сотрудника в штат, оплачивать больничные листы и выдавать отпускные», — пояснил Деев.

Как отмечают эксперты, помимо удалёнки, в России набирает популярность и гибридная форма занятости. Согласно исследованию консалтинговой компании BCG и альянса рекрутинговых сервисов The Network, около 60% россиян хотят в перспективе получить должность, при которой хотя бы периодически можно работать из дома.

«Мы неуклонно движемся в сторону гибридных форматов работы офисов, когда основную часть времени сотрудник работает из дома, а несколько раз в неделю приезжает в компанию. Режим домашнего офиса — это один из трендов 2021 года», — заключил Артём Кумпель.