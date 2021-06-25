Взаимный интерес: как рост числа самозанятых может отразиться на работе бизнеса в России

С начала 2021 года статус самозанятых в России получили около 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. Таким образом, общее число желающих платить налог на профессиональный доход достигло 2,5 млн. За всё время действия эксперимента с января 2019 года его участники зарегистрировали свыше 463 млрд рублей доходов. При этом всё чаще услугами самозанятых пользуется российский бизнес. По словам экспертов, за счёт такого сотрудничества компании пытаются сократить свои расходы, что помогает им быстрее оправиться от последствий пандемии коронавируса.

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2,5 млн. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным ведомства, с начала 2021 года в качестве самозанятых зарегистрировались порядка 1 млн россиян. В среднем каждый день такой статус получают более 5,5 тыс. человек. Всего же с момента запуска эксперимента в январе 2019 года его участники зарегистрировали доходы на сумму более 463 млрд рублей.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход граждан с таким статусом не должен превышать 2,4 млн рублей.

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«Многих этот режим привлекает своей простотой, комфортной налоговой нагрузкой и ясностью администрирования. Не нужно вести никакую отчётность, заниматься бухгалтерским или налоговым учётом», — рассказал RT эксперт по финансам московского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Вешаев.

Отметим, что самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%. Более того, участникам программы не нужно регистрировать юридический адрес или кассу.

Получить статус самозанятого можно в мобильном приложении, на сайте ФНС, через банк или портал госуслуг. При этом зарегистрированные участники программы автоматически получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

«Сейчас это самый простой способ начать работать на себя и запустить собственное дело. Регистрация нового налогового статуса занимает не больше пары минут и требует только компьютера или смартфона под рукой. Платить обязательные взносы в ПФР и соцстрах, как этим занимаются ИП, не нужно. Делать или нет — решает сам самозанятый», — отметила в беседе с RT генеральный директор платформы «Рокет ворк» Анастасия Ускова.

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Впервые специальный налоговый режим для самозанятых заработал ещё в январе 2019 года и первоначально действовал только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С 1 января 2020-го платить налог на профессиональных доход начали жители ещё 19 регионов, а с 1 июля возможность присоединиться к инициативе получили все субъекты страны.

Планируется, что программа будет действовать до 2029 года. Как отмечают в ФНС, в течение всего этого периода ставки налога для самозанятых меняться не будут.

На сегодняшний день основные направления деятельности плательщиков НПД — это такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. Более того, к сотрудничеству с самозанятыми активно стремится российский бизнес. По данным ФНС, в 2020 году услугами таких россиян воспользовались более 258 тыс. организаций.

«Статус самозанятого позволяет человеку работать в легальном поле и зачастую снизить налоговую нагрузку. При этом малому и среднему бизнесу удобнее получать услуги именно от самозанятых лиц, а не от теневых предпринимателей. В этом случае компаниям легче обосновать смысл финансовых операций при сдаче своей отчётности в налоговую», — объяснил в разговоре с RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

Похожей оценки придерживается и Павел Вешаев. По его словам, взаимодействие бизнеса с самозанятыми помогает вывести из тени большое количество мелких предпринимателей и фрилансеров. В результате ускоряется процесс обеления экономики, считает эксперт.

Как отметила Анастасия Ускова, услуги самозанятых позволяют бизнесу существенно экономить на налогах и сокращать затраты. Таким образом, партнёрство с плательщиками НПД даёт возможность компаниям легче пережить последствия пандемии коронавируса.

«Безусловно, за счёт выгоды такого сотрудничества бизнес, который понёс большие потери, может существенно сократить издержки на фонд оплаты труда, если речь идёт о краткосрочных контрактах и разовых работах. Те же мелкие предприниматели, которые выбирают НПД вместо режима ИП, смогут снизить налоговый гнёт и другие обязательные расходы вроде бухгалтерии, онлайн-касс, обслуживании счёта и эквайринга», — добавила Ускова.

Специалист отметила, что в этих условиях некоторые работодатели пытаются перевести своих наёмных сотрудников в статус самозанятых. Впрочем, как подчеркнула Ускова, такие схемы остаются незаконными.