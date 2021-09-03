«Беспрецедентный набор льгот»: Путин пообещал освободить бизнес на Курилах от налогов на десять лет

Российский лидер Владимир Путин объявил о создании на Курильских островах беспрецедентного налогового режима для бизнеса. По словам главы государства, условия для работы компаний должны стать самыми привлекательными во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого предпринимателей на Курилах планируется на десять лет освободить от уплаты основных налогов. Также для них будут установлены пониженные страховые взносы в размере 7,6%. Как полагают специалисты, инициатива позволит привлечь в регион значительный объём инвестиций. При этом воспользоваться льготными налоговыми условиями на островах смогут представители не только российского бизнеса, но и иностранного, подчеркнул президент.

Для инвестирующих в экономику Курильских островов будет создан «беспрецедентный набор стимулов и льгот». Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент пообещал полностью освободить предприятия на Курильских островах от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налогов. Как отметил глава государства, преференциальный режим будет действовать на протяжении десяти лет.

«Подчеркну, речь идёт о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах: строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и понижены страховые взносы в размере 7,6% также на десять лет», — рассказал Владимир Путин.

Также на всей территории Курил будет действовать режим свободной таможенной зоны, добавил глава государства. В результате, по его словам, ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет удобнее. При этом в рамках таможенной зоны не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию островов.

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Президент также пояснил, что налоговые льготы и стимулы на Курилах не будут распространяться на высокодоходный бизнес, такой как производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов.

В результате инициативы президента регион может стать новой налоговой гаванью и в перспективе привлечь значительный объём инвестиций. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Этот объём может быть многомиллиардным, но в реальности всё так или иначе будет зависеть от того, как власть будет действовать в отношении этой инициативы», — считает специалист.

Примечательно, что налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только российские компании, но и зарубежные инвесторы, отметил Путин. В первую очередь льготные условия могут заинтересовать бизнес из соседних государств, считает врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. По его словам, речь идёт, в частности, о компаниях из Японии и Южной Кореи.

«Стоит сказать, что в самой Японии очень жёсткий налоговый режим для бизнеса, а это страна, которая во многих областях инвестор номер один. Особыми условиями на Курилах могут также заинтересоваться предприятия, специализирующиеся на рыбопереработке, из Китая и Вьетнама. Я не исключаю, что сюда могут зайти и представители европейского бизнеса», — рассказал Маслов в интервью RT.

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По словам Михаила Когана, некоторые зарубежные компании будут пытаться регистрироваться на Курилах в попытке уйти от налогов в своих странах. В то же время, как подчеркнул Алексей Маслов, российский Дальний Восток находится в жёсткой конкурентной среде, поскольку в государствах Азии также периодически объявляют о льготных экономических режимах.

«Скорее всего, всё начнётся с небольших инвестиций объёмом в несколько миллиардов долларов. Инвесторы смотрят, как государство поддерживает сам режим и представителей иностранного бизнеса, и только после этого начинают вкладываться активнее. Опираясь на опыт работы таких зон в Китае, можно предположить, что прибыль начнёт поступать через пять — семь лет», — считает Маслов.

Как подчеркнул специалист, создание льготного налогового режима на Курилах станет вторым крупным шагом по привлечению инвестиций на российский Дальний Восток после образования в регионе территорий опережающего развития. По мнению Алексея Маслова, решение властей поможет оптимизировать бизнес-процессы в Азии, поскольку компаниям выгодно взаимодействовать с подобными проектами сразу в нескольких странах.

«В дальнейшем тут могут заработать и специальные режимы в морских портах. Это, в свою очередь, даст выгоду конечному потребителю продукции в 15—20%», — заключил эксперт.