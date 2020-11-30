Деловой подход: правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года. Как отметил глава правительства, именно этот сектор экономики оказался наиболее пострадавшим во время пандемии коронавируса. В то же время длительная отмена проверок даст предприятиям возможность сосредоточиться на оптимизации прибыли и сокращении потерь, уверены эксперты. В результате, как полагают специалисты, действия властей позволят ускорить восстановление российского бизнеса от последствий COVID-19. На этом фоне в Кремле пока не обсуждают введение дополнительного пакета помощи предприятиям.

Правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача — продолжить их поддержку», — заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса в апреле правительство запретило проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до конца 2020 года. При этом продление моратория на 2021 год позволит значительно ускорить восстановление компаний от последствий COVID-19, считает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

«У малого бизнеса нет существенной финансовой подушки безопасности, и одна из самых больших сложностей, с которыми они сталкиваются, — регулярные проверки со штрафами. Послабления в этой сфере позволяют предпринимателям не беспокоиться о том, что скоро будет проводиться проверка. У них появляется возможность сосредоточиться на продажах, оптимизации прибыли и сокращении потерь», — объяснил эксперт.

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Как предположил в разговоре с RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов, инициатива властей в первую очередь поможет предприятиям непродовольственной розницы, представителям сферы услуг, а также досуга и развлечений. По словам эксперта, именно в этих сегментах экономики постоянные проверки сильнее всего затрудняют качественное обслуживание клиентов.

«Владельцы компаний вынуждены закрываться на время приезда компетентных органов, поэтому частые проверки приводят к снижению продаж и потере части клиентов. Между тем мораторий на проведение проверок — это значительное подспорье для бизнеса, который уже почти год работает в крайне сложных условиях», — добавил Тузов.

12 ноября правительство также продлило до конца 2020 года отсрочку по налогам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. По словам Михаила Мишустина, помощь получат в том числе предприятия гостиничного сектора и общепита, а также культурной, туристической, развлекательной и спортивной отраслей.

Как рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, действия властей позволяют снизить затраты бизнеса на зарплатный фонд и в определённой степени сохранить рабочие места.

«Отсрочка даёт предприятиям возможность высвободить оборотные средства и направить их на восстановление. Несмотря на то что налоговые отчисления у субъектов МСП значительно ниже, чем у крупного бизнеса, небольшие фирмы дают рабочие места местным жителям, обеспечивают их товарами и услугами, тем самым позитивно влияя на потребительский спрос», — пояснил Павел Сигал.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

На сегодняшний день малые предприятия обеспечивают более четверти всех рабочих мест в стране. Об этом RT рассказала генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По её словам, наряду с мерами господдержки сохранить штат и работоспособность многим компаниям удалось за счёт перевода ряда сотрудников на дистанционную занятость.

«Благодаря удалённой работе и тренду на диджитализацию бизнес может оптимизировать кадровые издержки и затраты на аренду рабочих пространств. В то же время сами сотрудники полюбили удалёнку и не спешат возвращаться в офис, поэтому в будущем рынок ждёт больше предложений для удалённых специалистов, в том числе самозанятых», — подчеркнула Ускова.

В целом, как отмечают эксперты, за счёт оказанной поддержки от государства большинство предприятий малого и среднего бизнеса смогли приспособиться к новым условиям и пережить тяжёлый период. На этом фоне в Кремле пока не обсуждают введение очередного пакета помощи предпринимателям. Такое заявление 30 ноября сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас не идёт речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учётом того, что экономика продолжает функционировать. Весной ситуация была кардинально другой — весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, правительство в рамках непрерывного диалога с представителями малого и среднего бизнеса получает информацию об имеющихся проблемах и потребностях. В то же время все основные меры поддержки уже приняты.

«Дальше какие-то меры уже будут формулироваться при необходимости и с учётом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать», — добавил Песков.