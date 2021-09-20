«Рынок должен быстро прийти в себя»: что привело к рекордному за 10 лет подорожанию гречки в России

Летом розничные цены на гречку в России обновили максимум с 2011 года. На фоне неопределённости в отношении объёмов нового урожая торговые сети начали опасаться нехватки запасов крупы, отмечают аналитики. Между тем в Минсельхозе не ожидают дефицита на гречневом рынке, поскольку посевные площади были увеличены более чем на 12%. Кроме того, по мнению специалистов, при необходимости власти могут вновь ввести запрет на экспорт гречихи или временно заморозить цены. Как в этих условиях может измениться стоимость продукта до конца года — в материале RT.

Летом 2021 года розничные цены на гречку в России достигли максимального уровня за последние десять лет. Так, в июне стоимость крупы на полках магазинов в среднем по стране выросла с 99,27 до 101,03 рубля за 1 кг. В июле значение поднялось до 102,16 рубля, а в августе составило 102,51 рубля.

Отметим, что в последний раз 1 кг гречки стоил больше 100 рублей ещё летом 2011 года. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

Всего с начала 2021 года гречка подорожала в рознице более чем на 12%. Наблюдаемая динамика цен может быть связана с опасениями производителей по поводу возможного дефицита на рынке. Таким мнением в интервью RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Дело в том, что пока аграрии в Алтайском крае не собрали итоговый урожай, и каковы будут суммарные объёмы продукции ещё не очень понятно. На этом фоне производители могли придержать гречку и стали меньше её продавать, что и привело к росту цен», — объяснил Остапкович.

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Похожую точку зрения в беседе с RT выразила и старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По её словам, в настоящий момент перспективы нового урожая остаются неопределёнными. В первую очередь специалист объясняет это последствиями долгой и холодной весны, а также засушливого и жаркого лета.

«Стоит отметить, что прошлогодний урожай тоже был достаточно средний и, по всей видимости, уровень запасов мог снизиться. В результате торговые сети решили сыграть на опережение и начали заранее поднимать цены», — добавила Анна Бодрова.

Между тем в Министерстве сельского хозяйства России исключили возможность дефицита на рынке гречки. Эксперты ведомства оценивают текущие запасы крупы как достаточные. В частности, для обеспечения нужных объёмов предложения в текущем году посевные площади под гречиху были увеличены на 12,1% — до 975,9 тыс. га.

«По состоянию на 16 сентября убрано около 30% площадей, работа по уборке продолжается. Объёмы производства культуры покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Более того, для предотвращения дефицита гречки ещё в начале лета власти ввели временный запрет на экспорт крупы за рубеж. Ограничение действовало с 5 июня по 31 августа и, по оценке Минсельхоза, позволило сохранить достаточные объёмы сырья и конечной продукции на внутреннем рынке.

РИА Новости

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Как отметили в министерстве, по состоянию на 15 сентября цены производителей на гречиху за неделю показали нулевую динамику, а за месяц снизились на 0,9%. В свою очередь, стоимость гречневой крупы за семь дней опустилась на 0,9%. Согласно оценке опрошенных RT специалистов, уже в ближайшие месяцы ситуация с ценами на рынке гречки должна полностью стабилизироваться.

«В целом в текущей ситуации нет ничего критичного, и рынок должен быстро прийти в себя. Так уже было в 2010 году, когда мы наблюдали пожары по всей стране, что привело к плохому урожаю гречки. На этом фоне цены на товар сначала поднялись, а потом опустились, поскольку производители и продавцы нашли компромиссы», — напомнил Георгий Остапкович.

По его мнению, в случае дальнейшего подорожания гречки правительство может вновь ввести запрет на вывоз крупы в другие страны. Кроме того, оперативно снизить стоимость продукта для потребителей также позволит временная заморозка цен, считает специалист. Отметим, что подобную практику власти уже применяли в отношении сахара и подсолнечного масла.

Впрочем, новые инициативы правительства могут и не понадобиться, уверен Остапкович. По его мнению, в случае сбора высоких объёмов урожая в Алтайском крае цены не только стабилизируются, но и могут немного пойти вниз, так как товара будет более чем достаточно. Удешевления гречки в обозримой перспективе ожидает и Анна Бодрова.

«Примерно месяц понадобиться на то, чтобы призвать всех к порядку и вернуть цены к нормальному состоянию. К концу года, скорее всего, гречка в магазинах вновь будет стоить свои обычные 65—80 рублей за 1 кг», — заключила аналитик.