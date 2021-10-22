В СНБО Украины заявили о готовности предложить ЕС дополнительный транзит газа

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Украина на фоне газового кризиса в Европе готова предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
В СНБО Украины заявили о готовности предложить ЕС дополнительный транзит газа
  • Reuters

«Мы протокольным решением СНБО приняли решение совместно с кабмином, НАК «Нафтогаз», «Оператором ГТС Украины» определить специальные условия транспортировки дополнительных объёмов природного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объёме не менее 55 млрд куб. м в год», — цитирует РИА Новости выступление Данилова на брифинге.

Он добавил, что специальные условия распространяются на дополнительные объёмы транспортировки газа в ЕС свыше законтрактованных «Газпромом» 40 млрд куб. м в год.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, украинский президент Владимир Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что дополнительно увеличивать транзит через газотранспортную систему Украины опасно, поскольку труба может «лопнуть», так как система «десятилетиями не ремонтировалась».

По данным на 18 октября, «Газпром» не бронировал дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь.

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