«Газпром» не забронировал допмощности ГТС Украины для транзита газа в Европу в ноябре

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«Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь.
«Газпром» не забронировал допмощности ГТС Украины для транзита газа в Европу в ноябре
  • ©Газпром

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал спекуляции на тему транзита газа через газотранспортную систему Украины. 

Путин рассказал, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубометров газа в год. 

Он отметил, что за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил прокачку газа через ГТС Украины более чем на 8%

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