Путин прокомментировал спекуляции на тему поставок газа через Украину

Российский президент Владимир Путин прокомментировал спекуляции на тему транзита газа через газотранспортную систему Украины.

«Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через неё», — сказал президент.

Путин рассказал, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубометров газа в год.

Он отметил, что за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил прокачку газа через ГТС Украины более чем на 8%.

«Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — заявил российский президент.

6 октября под руководством президента России прошло совещание членов правительства по вопросам энергетики.

RT вёл трансляцию.