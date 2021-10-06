Путин прокомментировал спекуляции на тему поставок газа через Украину

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Российский президент Владимир Путин прокомментировал спекуляции на тему транзита газа через газотранспортную систему Украины.
Путин прокомментировал спекуляции на тему поставок газа через Украину
  • РИА Новости

«Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через неё», — сказал президент.

Путин рассказал, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубометров газа в год. 

Он отметил, что за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил прокачку газа через ГТС Украины более чем на 8%. 

«Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — заявил российский президент.

6 октября под руководством президента России прошло совещание членов правительства по вопросам энергетики. 

RT вёл трансляцию.

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