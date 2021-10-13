Путин отметил опасность дальнейшего увеличения транзита через ГТС Украины

Дополнительно увеличивать транзит через газотранспортную систему Украины опасно, поскольку труба может «лопнуть». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели.

Он отметил, что Россия увеличила поставки через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту, увеличение в этом году составит примерно 10%.

«Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС», — заметил Путин.

При увеличении давления труба может «вообще лопнуть», в этом случае «Европа совсем лишится этого маршрута», пояснил президент России.

RT вёл трансляцию с заседания.

Ранее Путин рассказал об обязательствах России по транзиту газа через Украину.