Путин отметил опасность дальнейшего увеличения транзита через ГТС Украины
- Reuters
Он отметил, что Россия увеличила поставки через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту, увеличение в этом году составит примерно 10%.
«Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС», — заметил Путин.
При увеличении давления труба может «вообще лопнуть», в этом случае «Европа совсем лишится этого маршрута», пояснил президент России.
RT вёл трансляцию с заседания.
Ранее Путин рассказал об обязательствах России по транзиту газа через Украину.