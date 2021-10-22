На Украине заявили о намерении оказать Молдавии помощь в поставках газа

Молдавия на фоне энергетического кризиса попросила власти Украины оказать помощь в поставках газа. В Киеве приняли решение рассмотреть данный вопрос, о чём заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

По словам Данилова, украинский премьер получил 22 октября письмо от главы правительства Молдавии с просьбой помочь республике определённым объёмом газа для избежания сложной ситуации.

«Мы приняли решение поручить кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь Республике Молдова мы в ближайшее время можем оказать», — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Украина планирует предоставить Молдавии сырьё бесплатно, но при условии, что через определённое время Кишинёв вернёт поставленный газ.

Ранее кабмин Молдавии одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране сроком на 30 суток в связи с энергетическим кризисом.