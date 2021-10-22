Правительство Молдавии одобрило введение ЧП из-за энергетического кризиса

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Кабмин Молдавии одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране сроком на 30 суток из-за энергетического кризиса.
Правительство Молдавии одобрило введение ЧП из-за энергетического кризиса
  • Reuters

«Введение ЧП — техническая процедура, необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных источников», — цитирует ТАСС премьер-министра страны Наталью Гаврилицу.

В октябре 2021-го компания «Молдовагаз» призвала граждан Молдавии временно сократить ежедневное потребление газа из-за напряжённой ситуации на энергетическом рынке.

Ранее Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом.

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