Правительство Молдавии одобрило введение ЧП из-за энергетического кризиса

Кабмин Молдавии одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране сроком на 30 суток из-за энергетического кризиса.

«Введение ЧП — техническая процедура, необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных источников», — цитирует ТАСС премьер-министра страны Наталью Гаврилицу.

В октябре 2021-го компания «Молдовагаз» призвала граждан Молдавии временно сократить ежедневное потребление газа из-за напряжённой ситуации на энергетическом рынке.

Ранее Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом.