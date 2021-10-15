В Молдавии попросили граждан снизить потребление газа
- Reuters
«В связи с объявленным «режимом тревоги» в сфере газоснабжения в Молдавии АО «Молдовагаз» просит всех конечных потребителей проявить понимание и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Жителей страны попросили выключать индивидуальные системы отопления, пока их нет дома или же в рабочем помещении.
Также в компании предложили уменьшить мощность потребления газовых приборов ночью.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в стране «режим тревоги» в сфере энергетики в связи с ситуацией на газовом рынке.