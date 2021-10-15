В Молдавии попросили граждан снизить потребление газа

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Компания «Молдовагаз» призвала граждан Молдавии временно сократить ежедневное потребление газа из-за напряжённой ситуации на энергетическом рынке.
В Молдавии попросили граждан снизить потребление газа
  • Reuters

«В связи с объявленным «режимом тревоги» в сфере газоснабжения в Молдавии АО «Молдовагаз» просит всех конечных потребителей проявить понимание и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Жителей страны попросили выключать индивидуальные системы отопления, пока их нет дома или же в рабочем помещении.

Также в компании предложили уменьшить мощность потребления газовых приборов ночью.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в стране «режим тревоги» в сфере энергетики в связи с ситуацией на газовом рынке.

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