Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом
- Reuters
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был объявлен режим тревоги из-за ситуации в газовом секторе, это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям», — цитирует РИА Новости Спыну.
По его словам, это необходимо для того, чтобы государство могло принимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности.
Он добавил, что следующим шагом может стать введение чрезвычайного положения в данной сфере.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что работа над заключением нового контракта «Газпрома» с Молдавией на поставку газа идёт.