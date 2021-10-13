Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в стране «режим тревоги» в сфере энергетики в связи с ситуацией на газовом рынке.

«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был объявлен режим тревоги из-за ситуации в газовом секторе, это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям», — цитирует РИА Новости Спыну.

По его словам, это необходимо для того, чтобы государство могло принимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности.

Он добавил, что следующим шагом может стать введение чрезвычайного положения в данной сфере.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что работа над заключением нового контракта «Газпрома» с Молдавией на поставку газа идёт.