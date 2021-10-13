Новак рассказал о ходе переговоров «Газпрома» и Молдавии о поставках газа

Работа над заключением нового контракта «Газпрома» с Молдавией на поставку газа идёт. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Там контракт продлён на один месяц. В течение этого месяца продолжаются консультации и переговоры между компаниями. Время ещё есть, работа идёт», — приводит РИА Новости ответ Новака на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорах с Молдавией по новому контракту.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну рассказал, что республика желает подписать долгосрочный контракт по поставкам газа с «Газпромом» по выгодным ценам, однако рассматривает и варианты поставок из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.

30 сентября контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре.