Контракт на поставку газа из России в Молдавию продлён до конца октября
- РИА Новости
Об этом рассказал курирующий переговоры с «Газпромом» министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.
«Чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между компанией «Молдовагаз» и «Газпромом» на один месяц. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре», — приводит ТАСС слова Спыну.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что страна настроена на прагматичный и конструктивный диалог с Россией.