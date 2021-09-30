Контракт на поставку газа из России в Молдавию продлён до конца октября

Контракт на поставку российского газа в Молдавию, который завершается в сентябре, был продлён до конца октября.

Об этом рассказал курирующий переговоры с «Газпромом» министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

«Чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между компанией «Молдовагаз» и «Газпромом» на один месяц. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре», — приводит ТАСС слова Спыну.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что страна настроена на прагматичный и конструктивный диалог с Россией.