Власти Молдавии заявили о настрое на конструктивный диалог с Россией

Молдавский президент Майя Санду заявила, что страна настроена на прагматичный и конструктивный диалог с Россией.

«Сегодня состоялась встреча с Дмитрием Козаком, заместителем главы aдминистрации президента Российской Федерации, который посетил Республику Молдавия с рабочим визитом... Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан», — написала Санду в своём Telegram-канале.

Она отметила, что в ходе переговоров с Козаком обсуждению подвергся ряд важных тем, таких как экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для Молдавии.

Кроме того, стороны обсудили урегулирование приднестровского конфликта.

«У нас обширная двусторонняя повестка с Россией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан», — заключила Санду.

Ранее сообщалось, что Козак обсудил с Санду сотрудничество по ликвидации боеприпасов из Приднестровья. Также Россия и Молдавия договорились о снятии торговых барьеров.