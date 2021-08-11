Россия и Молдавия договорились о снятии торговых барьеров

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил о взаимном снятии торговых препятствий между Россией и Молдавией.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли... о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортёров», — цитирует ТАСС заявление Козака, сделанное по итогам прошедших переговоров с молдавским президентом Майей Санду.

Кроме того, стороны приняли решение о беспошлинной торговле и об ответных шагах российской стороны по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции из Молдавии на отечественный рынок.

Ранее Козак обсудил с Санду сотрудничество по ликвидации боеприпасов из Приднестровья.