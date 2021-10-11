Молдавия не исключает варианты «альтернативных способов поставки газа»

Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну рассказал, что республика желает подписать долгосрочный контракт по поставкам газа с «Газпромом» по выгодным ценам, однако рассматривает и варианты поставок из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.

«У правительства есть план для любого развития событий, он основывается на желании подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» по выгодным ценам, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Но мы также вовлечены в переговоры с партнёрами по развитию, чтобы найти альтернативные способы поставки газа, если мы дойдём до такого сценария... Ближайшие к нам рынки — это Россия, Румыния, Украина, Евросоюз», — сказал Спыну, его слова приводит РИА Новости.

Ещё один альтернативный сценарий для Молдавии — это использование альтернативных источников энергии или снижение потребления газа при необходимости, отметил он.

Ранее вице-премьер Молдавии заявил, что республика рассчитывает подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на льготных условиях.

30 сентября контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре.