Молдавия надеется подписать контракт с «Газпромом» на льготных условиях

Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что республика рассчитывает подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на льготных условиях.

«В Санкт-Петербурге я встретился с генеральным директором ООО «Газпром экспорт» Еленой Бурмистровой, мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнём переговоры с «Газпромом», чтобы составить рабочий план», — приводит РИА Новости слова Спыну.

Министр назвал цены на газ нереалистичными и попросил продлить контракт «на условиях 2019 года».

Ранее вице-премьер Молдавии рассказал об ожиданиях от продления контракта с «Газпромом».

30 сентября контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре.