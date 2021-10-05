Вице-премьер Молдавии рассказал об ожиданиях от продления контракта с «Газпромом»

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Вице-премьер и министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну в эфире Pro TV выразил надежду на то, что республика сможет продлить контракт с «Газпромом» и закупать газ в зимнее время за $220—280 вместо $790, как в октябре.
Вице-премьер Молдавии рассказал об ожиданиях от продления контракта с «Газпромом»
  • РИА Новости

«Контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом» довольно старый, он всё время продлевался, мы запросили продление контракта ещё на год по старой расчётной формуле, поскольку она выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз», — сказал Спыну, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что власти рассчитывают продлить контракт на этих условиях, чтобы в ноябре — декабре платить $220 за 1 тыс. куб. м и «максимум $280 в первый триместр следующего года».

30 сентября контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре.

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