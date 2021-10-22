Украинский президент Владимир Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Зеленского, Украина предлагает дополнительные возможности по транзиту всем странам.

Он отметил, что на Украине хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но «эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому».

«Учитывая текущий тариф на транзит, я могу предположить, что скидка составит 50%», — сказал украинский президент.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины составляют 40 млрд кубометров газа в год.

Также сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь.