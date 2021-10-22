Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта
- Reuters
По словам Зеленского, Украина предлагает дополнительные возможности по транзиту всем странам.
Он отметил, что на Украине хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но «эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому».
«Учитывая текущий тариф на транзит, я могу предположить, что скидка составит 50%», — сказал украинский президент.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины составляют 40 млрд кубометров газа в год.
Также сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь.