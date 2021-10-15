«Идут консультации»: Россия и Германия проводят переговоры по новому транзитному контракту с Украиной

Россия ведёт консультации с Германией по вопросу заключения нового контракта на транзит газа с Украиной после 2024 года. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Кроме того, он отметил, что скачок стоимости газа в Европе связан с низким уровнем заполненности газовых хранилищ. Вместе с тем заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Россия полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не манипулирует рынком газа.

Россия ведёт консультации с Германией по вопросу заключения нового контракта на транзит газа с Украиной после 2024 года. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Мы встречаемся с Вальдерзее (спецпредставитель немецкого правительства по транзиту газа через Украину. — RT)... как раз мы консультируемся относительно этой ситуации», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа истекает в 2024 году. Киев настаивает на скорейшем заключении контракта, заявляя, что это будет гарантией сохранения транзита.

Кроме того, в Киеве полагают, что российский газопровод «Северный поток — 2» якобы угрожает энергобезопасности Украины. В России неоднократно отвергали подобные предположения, отмечая, что в реализации проекта заинтересованы европейские партнёры.

AFP

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20 августа в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но при этом должна понимать объём закупок российского газа в Европе.

Кроме того, 6 октября в ходе совещания по развитию энергетики Путин заявил, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через территорию Украины, но «Газпром» выполняет контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины. Глава государства отметил, что «Газпром» полагает, что ему было бы экономически целесообразнее заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам, однако призвал компанию этого не делать.

«Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых — не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к надёжному, абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях», — заявил президент.

13 октября в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» глава государства отмечал, что Россия готова продлить договор на транзит газа через украинскую территорию Украины после 2024 года при соблюдении необходимых условий.

Она также отметил, что российская сторона готова также увеличить объёмы прокачки газа через украинскую территорию, «если будут созданы экономические, технологические условия».

Вместе с тем Путин предупредил о рисках от увеличения объёмов прокачки в связи с тем, что на Украине «десятилетиями не ремонтировалась ГТС».

«Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута», — отметил президент.

По его словам, износ ГТС Украины составляет около 80%, однако «никто ничего не хочет слушать и слышать, все только настроены обвинять в чём-то Россию».

Ситуация с ценами на газ в Европе

В интервью Business FM Александр Новак отметил, что скачок стоимости газа в Европе связан с низким уровнем заполненности газовых хранилищ. Причиной этому, по его словам, являются экономические и управленческие ошибки.

«Есть проблема, связанная с тем, что заполненность газовых хранилищ на минимальном уровне за последние пять лет, то есть примерно 74%, в то время как обычно этот процент выше — 85–90%. Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, есть риски, в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены», — пояснил он.

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Вместе с тем заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью телеканалу bTV заявил, что Россия полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС. По его словам, спрос на газ повысился во всём мире.

«Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», — цитирует его ТАСС.

Помимо этого, Тиммерманс отметил, что лицензирование газопровода «Северный поток — 2» полностью зависит от властей Германии, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя RT слова Тиммерманса о влиянии России на газовый рынок, отметил, что со стороны Европы «впервые прозвучало нормальное заявление».

«Всё, что было до этого — это была игра. Была игра, фейки, чтобы больше отрицательного мнения сформировать в отношении России. И после заявления Германии о том, что Россия выполняет все обязательства, и что никаких фактов нет, что Россия манипулирует, я думаю, что это закономерные слова», — отметил он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что Франс Тиммерманс публично озвучил то, в чем уверены европейские потребители российского газа.

«Европа не просто обогревается нашим газом, но и наращивает свои промышленные мощности. В Европе ни разу общественное мнение не возмущалось по поводу каких-либо несоблюдений газовых контрактов со стороны РФ. Думаю, что европейский обыватель больше доверяет нашим соглашениям, чем очередной политической конъюнктуре, а доверие со стороны людей — это лучшая оценка работы», — отметил он.