Путин заявил, что «Северный поток — 2» может снизить напряжённость на рынке газа Европы

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Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение поставок по газопроводу «Северный поток — 2» могло бы снизить напряжённость на европейском рынке газа.
Путин заявил, что «Северный поток — 2» может снизить напряжённость на рынке газа Европы
  • РИА Новости

«Ну конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту, на 100% совершенно уверенно можно сказать, что напряжённость на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась», — сказал Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, осуществлению этого мешают административные барьеры.

Он добавил, что соответствующее решение по газопроводу должен принять немецкий регулятор.

Ранее Путин заявил, что дефицит электроэнергии стал причиной роста цен на газ в Европе, а не наоборот.

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