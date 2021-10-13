Путин высказался о причинах роста цен на газ в Европе

Дефицит электроэнергии стал причиной роста цен на газ в Европе, а не наоборот. Не стоит «перекладывать с больной головы на здоровую», заявил президент России Владимир Путин.

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнёры», — приводит РИА Новости слова российского лидера.

Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее в МИД России высказались об обвинениях США по поводу поставок российского газа в Европу.